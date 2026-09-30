El PIB de Galicia crece un 2,9% en 2025, por encima de la media española

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El PIB per cápita se sitúa en 31.815 euros en la comunidad, 2.422 euros por debajo de la media

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia creció un 2,9% en 2025, tres décimas por encima del 2,6% del conjunto de España, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

Supone el quinto mayor incremento por comunidades por detrás de: Región de Murcia (3,8%), Extremadura (3,2%), La Rioja y Castilla y León (ambas 3,0%).

Por el contrario, las regiones que registraron menor aumento real de su PIB fueron Cantabria (1,7%), Principado de Asturias y País Vasco (ambas 1,9%).

Según Estadística, todos los territorios nacionales presentaron incrementos de su PIB superiores al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 1,4%.

Así se desprende de la estadística de Contabilidad Regional de España, publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se incorporan las estimaciones regionales, una vez que se ha incorporado al proceso de compilación de los agregados económicos la información actualizada de la serie 2023-2025 de la Contabilidad Nacional Anual.

La estimación avance de 2025 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada el pasado 18 de septiembre, cifró en un 2,6% la tasa de crecimiento en volumen del PIB.

PIB POR HABITANTE DE GALICIA, POR DEBAJO DE LA MEDIA

Por su parte, el PIB per cápita de Galicia se sitúa en 31.815 euros, 2.422 euros por debajo de la media española de 34.237 euros.

La Comunidad de Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2025, con 47.220 euros por habitante. Por detrás se situaron País Vasco (42.492 euros) y Comunidad Foral de Navarra (40.421 euros).

Las regiones con menor PIB per cápita fueron las ciudades autónomas de Melilla (22.302 euros) y Ceuta (24.622 euros), seguidas de Andalucía (26.091 euros) y Extremadura (26.740 euros).

La media nacional se situó en 34.237 euros por habitante y la de la Unión Europea en 41.700 euros, superando siete regiones el registro medio nacional y solo dos (Madrid y País Vasco) el europeo.

En términos relativos, el PIB per cápita de Comunidad de Madrid fue un 37,9% superior a la media nacional en 2025. El de País Vasco, un 24,1% mayor, y el de Comunidad Foral de Navarra, un 18,1%.

En el extremo opuesto, el PIB por habitante de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se situó un 34,9% y un 28,1% por debajo del registro nacional, respectivamente. Y los de Andalucía y Extremadura fueron un 23,8% y un 21,9% inferiores a la media de España, respectivamente.

AÑO 2024

La Contabilidad Nacional de España revisó dos décimas al alza, hasta el 3,7%, el crecimiento en volumen del PIB de 2024. Tras incorporar estas estimaciones, las comunidades autónomas que registraron mayor incremento de su PIB en términos de volumen en el año 2024 fueron Andalucía (4,4%), Comunidad de Madrid (4,3%), Región de Murcia y Aragón (ambas 4%). El aumento de Galicia se sitúa en el 3,1%.

Por el contrario, los territorios que registraron menor aumento real de su PIB fueron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (ambas 1,4%) y Principado de Asturias (2,2%).

AÑO 2023

De su lado, la Contabilidad Nacional de España cifró la tasa de variación del PIB en volumen en un 2,4% para el año 2023 (estimación que pasa a ser definitiva). Aquí el crecimiento de Galicia fue tres décimas superior, del 2,7%.

Tras incluir esta información, las comunidades autónomas que registraron mayor incremento de su PIB en términos de volumen en 2023 fueron Canarias (3,7%), Baleares (3,5%) y Comunidad de Madrid (3,3%).

Por el contrario, los territorios que registraron menor aumento de su PIB fueron Castilla-La Mancha (0,0%), Región de Murcia (1,0%) y Aragón (1,2%).