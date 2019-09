Piden 10 anos de cárcere para cada un dos acusados da "captura e desaparición" dun home en Pontevedra en 2010

Publicado 19/09/2019 6:33:47 CET

O xuízo, que tivo que ser suspendido en marzo por incomparecencia da muller dp desaparecido, sinalouse para este xoves

PONTEVEDRA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

O Ministerio Fiscal pide dez anos de prisión para cada unha das catro persoas acusadas de ser as responsables da "captura e desaparición" dun home en novembro de 2010 en Pontevedra. A Audiencia Provincial sinalou a vista para este xoves, día 19.

O caso procede do Xulgado de Instrución número 1 de Cambados e enmárcase na investigación dun posible axuste de contas contra José Bernardo Villaverde Amil, un veciño de Pontevedra ao que se lle relaciona policialmente co narco José Antonio Pouso Rivas, alias 'Pelopincho'.

Os catro acusados son veciños da comarca de Arousa. Segundo o relato dos feitos recoller no escrito de acusación da Fiscalía, sobre as 12 horas do día 19 de novembro de 2010, dirixíronse ao domicilio de José Bernardo Villaverde, situado en Pontevedra, abordándolle cando este chegaba a casa coa súa muller e introducíndoo, aproveitando a confianza, nun coche, co que abandonaron o lugar.

Os agora acusados reuníronse o día anterior nas proximidades dun hotel en Santiago de Compostela para "realizar os preparativos para a captura e desaparición" de Villaverde de quen non hai máis noticias desde que ás 14,00 horas do mesmo día da súa desaparición, lograse manter unha breve conversación telefónica coa súa esposa, á que lle dixo que chegaría pola tarde.

Tanto a vítima como un dos acusado foran investigados por un transporte frustrado de haxix ás costas galegas.

Este xuízo fora inicialmente sinalado para o mes de marzo deste ano, aínda que naquela ocasión tivo que suspenderse dada a incomparecencia da muller do desaparecido.