Piden 12 años de cárcel para un hombre que agredió sexualmente a una compañera de trabajo

PONTEVEDRA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el próximo martes, día 17, a un hombre acusado de agredir sexualmente a una compañera de trabajo, a la que atacó tras invitarla a su casa.

Según el escrito del Ministerio Público, el agresor invitó a su casa a una compañera de trabajo y, cuando ésta quiso irse, insistió para que se quedase.

Ante la negativa de ella, la retuvo y la inmovilizó para agredirla sexualmente. Los hechos ocurrieron otra vez, cuando la mujer quedó con el para hablar lo ocurrido en la primera agresión.

Por todo ello, Fiscalía considera al procesado autor de dos delitos de agresión sexual y pide para él 12 años de prisión, así como que indemnice a la víctima con 10.000 euros.