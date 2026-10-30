Piden 30 años de cárcel por tentativa de homicidio a un joven que apuñaló a dos hermanos en Pontevedra

PONTEVEDRA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas que suman 30 años de cárcel para un joven nacido en 2006 acusado de tentativa de homicidio por apuñalar a dos hermanos a la salida de un pub en la zona vieja de Pontevedra, a uno de los cuales había amenazado previamente por redes sociales.

El presunto autor será juzgado el próximo jueves, día 5 de noviembre, a las 10,00 horas en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra por unos hechos que ocurrieron sobre las 2,30 horas del 2 de febrero de 2025 en el entorno de García Escudero ciudad y por los que fue detenido e ingresó en prisión provisional.

En su escrito, el Ministerio público pide 14 años por cada uno de los dos delitos de tentativa de homicidio que se le atribuyen y la prohibición de acercarse y comunicarse durante 20 años con los dos hermanos.

Además, la Fiscalía lo considera autor de un delito continuado de amenazas contra uno de los heridos, por el que le reclama otros dos años de cárcel y la prohibición de comunicarse o acercarse durante otros seis años.

También se le reclaman indemnizaciones de más de 10.000 euros para cada uno de los hermanos, el abono de unos 4.300 euros al Sergas por la atención sanitaria subministrada y una multa 10.950 euros por un delito de quebrantamiento de condena.