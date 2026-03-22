Piden 3 años de cárcel para los acusados de intentar vender en España material médico sustraído en otros países Europa

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogerá el viernes, día 27, la audiencia preliminar del caso contra dos personas acusadas de tratar de reintroducir en España material médico robado en hospitales europeos para venderlo.

Según el escrito fiscal, el material sospechoso integraba parte del material médico robado entre 2015 y 2019 en distintos centros médicos de Europa y Estados Unidos, hasta 290 endoscopios cuyo valor podría ascender a 8,2 millones de euros.

En tres fechas de 2019 se constató la introdución en España, a través del Aeropuerto de Santiago de Compostela, de material sustraído para su distribución y comercialización en terceros países de Europa. En concreto, gracias a los números de serie, se comprobó que en los paquetes remitidos desde Colombia y México figuraban endoscopios sustraídos en una clínica de Pessac, en Gironde (Francia), en el hospital Humanitas di Rozzano de Milan y en un centro médico de Pensilvania.

Fiscalía considera que los acusados se dedicaban a la importación de esos endoscopios desde terceros países, Colombia y México, para su posterior venta en territorio español a empresas vinculadas al sector médico que a su vez volvían a vender estos productos a empresas o a clientes finales.

Además, considera, los investigados tenían conocimiento, de que cuando menos parte de los endoscopios que comercializan procedían de delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Esta actividad supuso para los investigados un incremento de su patrimonio "sorprendente y desproporcionado a partir del año 2016".