Piden 2 años de cárcel para un empresario por simular la firma de un trabajador muerto en accidente laboral en O Porriño

Archivo - Imagen de los juzgados de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el administrador de la empresa Egozinver, acusado de falsificar la firma de un trabajador que falleció en un accidente laboral en la nave de la empresa ubicada en el polígono industrial de A Granxa, en O Porriño (Pontevedra).

Según relata el escrito fiscal, los hechos se remontan al 18 de junio de 2020, cuando un trabajador sufrió un siniestro mortal en la nave que la firma tiene ubicada en el polígono de A Granxa.

A raíz del siniestro laboral, el juzgado abrió una investigación por la posible comisión de posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente.

En el marco de este procedimiento, Fiscalía apunta que el acusado, "guiado por el ánimo de exonerarse de la responsabilidad penal dimanante de los hechos investigados así como por ánimo de obtener un ilícito beneficio al pretender exonerarse de la responsabilidad civil derivada de dichos hechos", presentó documentos falsificados.

En concreto, subraya que aportó documentación encaminada a "hacer creer a la autoridad judicial que había impartido formación de seguridad al trabajador fallecido", así como que "le había facilitado los equipos de protección individual (EPIs) necesarios para desempeñar su actividad laboral en condiciones de seguridad", lo que, agrega, no se ajustaba a lo sucedido. En dichos documentos, que contaban con fechas simuladas de 2019 y 2020, el acusado habría simulado la firma del trabajador fallecido.

Así, se concluye que los hechos relatados constituyen un delito de falsedad documental en documento privado en concurso con un delito de estafa procesal cometido en grado de tentativa. Por ello, solicita que se le impongan dos años de prisión.