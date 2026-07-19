Piden 9 años y medio de cárcel para un exresponsable de CC.OO por fraude continuado y falsedad documental

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará este miércoles, 22 de julio, a las 10.30 horas a un exresponsable de la Secretaría de Comunicación de la Federación de Ensino de CCOO por un supuesto delito de fraude y otro de falsedad documental. El hombre se enfrenta a una pena de nueve años y seis meses de prisión.

El Ministerio Público sostiene que el acusado utilizó fondos del sindicato para gastos personales, creó una asociación para emitir facturas por trabajos supuestamente inexistentes y participó en un sistema de facturación irregular con una empresa informática, hechos por los que también acusa a otras dos personas.

Según el escrito fiscal, el principal acusado, responsable de la Secretaría de Comunicación de la Federación, habría aprovechado la confianza depositada en él para utilizar fondos de la organización en beneficio propio entre los años 2020 y 2023.

Lo hacía supuestamente utilizando tarjetas bancarias de la entidad para adquirir productos y servicios digitales de uso personal, como películas, videojuegos, suscripciones y aplicaciones, así como un reloj inteligente, causando un perjuicio económico de 6.798,19 euros.

En este sentido, el escrito también atribuye al acusado y a su supuesta pareja sentimental la creación de la asociación Madixiga, que presuntamente utilizaron para emitir cuatro facturas por trabajos de impresión y maquetación que no llegaron a realizarse. Como consecuencia de esas facturas, CCOO habría abonado un total de 66.583 euros, cantidad que, según la Fiscalía, fue posteriormente repartida entre ambos.

Además, el escrito también señala a los tres acusados de concertarse para facturar a la Federación servicios informáticos inexistentes, duplicados o muy por encima de su precio de mercado mediante la empresa Predanet Servicios Informáticos S.L. El escrito sostiene que el administrador de la misma habría transferido posteriormente diversas cantidades a los dos acusados como contraprestación por mantener la contratación de su empresa.

En esta línea, la acusación atribuye a ambos un delito continuado de falsedad documental por la supuesta utilización del certificado digital de su pareja para simular acuerdos internos de la asociación Madixiga e inscribir modificaciones en sus órganos de gobierno sin el consentimiento de la afectada.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el principal acusado un total de nueve años y seis meses de prisión; para su pareja, seis años de prisión; y para el tercer acusado, dos años de prisión, además de multas, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y el pago de las correspondientes indemnizaciones a favor de la Federación de Ensino de CCOO por los perjuicios económicos ocasionados.

Las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil incluyen 1.216,34 euros por el uso indebido de la tarjeta corporativa, 66.583 euros por las facturas atribuidas a Madixiga y la cuantía que se determine durante el juicio por los perjuicios derivados de la contratación con Predanet.