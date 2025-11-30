Piden 6 años de prisión para un hombre acusado de intentar matar a su compañero con una cuchilla de automodelismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el jueves 4 de noviembre a un hombre acusado de intentar asesinar a su compañero de piso con una cuchilla de automodelismo, dentro de una casa abandonada en la capital pontevedresa. Por ello, la Fiscalía solicita seis años de prisión para el procesado.

El escrito de acusación de la Fiscalía afirma que, sobre las 0.45 horas del día 6 de junio, dentro de la estancia principal de la planta baja de la casa, iluminada apenas por la linterna del móvil del procesado, él y la víctima tuvieron una "breve y áspera discusión".

Así las cosas, el ministerio público incide en que el hombre --que está detenido preventivamente--, "con la intención de acabar con la vida de su compañero de vivienda", cogió una cuchilla de las utilizadas en automodelismo que él mismo tenía en el interior de un estuche, y acercándose a la víctima le produjo un "corte longitudinal de tamaño considerable en la parte izquierda del cuello".

Por consiguiente, al notar que sangraba mucho por el cuello, la víctima le pidió al procesado ayuda, pero según la acusación este "se quedó con el teléfono móvil "con la finalidad de dejarlo en situación de desamparo".

La víctima, entonces, puso una "prenda alrededor del cuello a modo de torniquete" y salió hacia la calle para pedir auxilio mientras era seguido por el procesado, que "tenía la cuchilla en la mano".

PEDIDO DE AYUDA EN LA CALLE

Para la Fiscalía, el acusado tenía "la intención de seguir agrediéndole (a la víctima) con dicho instrumento cortante". El herido, por otra parte, intentaba defenderse arrojando al procesado unas maderas que había al lado de un contenedor de basura, pero sin éxito.

Finalmente, la Fiscalía asegura que la víctima consiguió detener la marcha de un vehículo cuyos ocupantes lo auxiliaron, avisando a Emergencias.

A renglón seguido, se personaron una dotación de agentes de policía y una ambulancia en la que herido fue trasladado al servicio de urgencias del hospital Montecelo. Allí, fue atendido y curado del corte que tenía en el cuello.

Por su parte, según el ministerio público, el procesado --al ver que el agredido era auxiliado por terceras personas-- huyó del lugar, pero terminó detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la plaza de García de la Riega.

Dentro de la mochila del acusado fueron intervenidos el teléfono móvil del compañero y un estuche con un juego de cuchillas de automodelismo. La cuchilla que faltaba, para la acusación, es justamente la que el procesado utilizó para la agresión "y de la cual se había deshecho antes de ser detenido".

CICATRIZ DE 10 CENTÍMETROS

Como consecuencia del ataque, la Fiscalía describe que el herido precisó, además de una primera asistencia, también tratamiento quirúrgico "imprescindible para su estabilización"

A él también tuvieron que aplicarle puntos de sutura "por planos", dada la profundidad de la lesión, que pese a todo "no afectó a vasos importantes".

El tiempo total de curación fue de 14 días, y como secuela le quedó una cicatriz de 10 centímetros en región lateral del cuello, que la Fiscalía señala como un perjuicio estético moderado.