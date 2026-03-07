Piden cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para vender fincas en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará los próximos miércoles y jueves, 11 y 12 de febrero, a las 10.00 horas a un acusado de falsificar documentación para adjudicarse herencias y vender posteriormente fincas situadas en Galicia. Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel.

Según expone el escrito fiscal, los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2018 y 2021, cuando el principal acusado acudía a distintas notarías de Santiago presentándose como apoderado de supuestos herederos residentes en el extranjero, principalmente en Argentina y Paraguay.

Para ello aportaba documentación notarial extranjera , como certificados de defunción, certificados de últimas voluntades o constancia y vigencia de testamento, que supuestamente habían sido "confeccionados por el acusado y en su propio interés".

Con esa documentación obtenía la autorización de escrituras de aceptación y adjudicación de herencias de bienes inmuebles situados en Galicia. Posteriormente, utilizando los mismos poderes notariales, procedía a vender las propiedades a diversos compradores, otorgándose las correspondientes escrituras notariales de compraventa.

Durante la investigación, Fiscalía detectó varias irregularidades en la documentación aportada, como datos incorrectos además de que la documentación notarial en su confección o formato no se corresponde con la propia del país de origen.

Además, una segunda acusada habría participado en uno de los casos al presentar un poder notarial supuestamente simulado para obtener la adjudicación de una herencia y vender posteriormente una finca.

Por todo ello, Fiscalía considera que los hechos podrían constituir un delito continuado de falsificación en documento oficial, por lo que pide para el principal acusado la pena de cuatro años de prisión y una multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios; y para la segunda acusada un año y medio de cárcel y una multa de 10 euros diarios durante 10 meses.

Asimismo, ha pedido la declaración de nulidad de todas las escrituras relativas a la adjudicación de herencia y contratos de compraventa sobre dichas fincas o, alternativamente, que se indemnice a los perjudicados por el valor de los inmuebles, cuestión que deberá determinarse en el juicio.