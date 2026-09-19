Piden más de 18 años de prisión para un hombre que amenazó, agredió sexualmente y golpeó repetidamente a su pareja

LUGO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo acogerá el próximo jueves el juicio contra un hombre acusado de insultar, amenazar, agredir sexualmente y golpear repetidamente a su pareja durante el tiempo que duró su relación, ocasionalmente incluso delante de sus hijos pequeños.

Según el escrito del Ministerio Público, agresor y víctima mantuvieron una relación desde el año 2016, fruto de la que tuvieron dos hijos menores de edad.

Desde el inicio de su relación, el hombre mantuvo con ella "una actitud agresiva", insultándola y golpeándola habitualmente delante de sus hijos pequeños. Además, establecía un férreo control sobre ella, impidiéndole maquillarse o salir con sus amigas. El escrito narra diferentes episodios de violencia, insultos, vejaciones y agresiones sexuales.

De hecho, el fiscal considera los hechos constitutivos de varios delitos de maltrato habitual y de maltrato en el ámbito familiar, agresión sexual y amenazas, por los que pide para él algo más de 18 años de prisión y una indemnización de 50.000 euros para la víctima por daños morales.