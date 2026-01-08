Piden más de dos años de cárcel para un acusado de agredir sexualmente a una mujer que trabajaba en su casa en Ourense

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y siete meses de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer que trabajaba en su casa realizando labores domésticas en Ourense.

La Audiencia Previa prevista para este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense se ha suspendido por la ausencia de un abogado, aún a la espera de fijar nueva fecha.

Tal y como recoge el escrito fiscal, el acusado había contratado durante octubre de 2022 a una empresa para realizar labores domésticas en su domicilio localizado en el municipio ourensano de Verín, habiendo acudido la víctima a realizar ese trabajo cubriendo unas vacaciones a partir del 18 de ese mes.

Así, el 21 de octubre de 2022, alrededor de las 9.00 horas de la mañana, cuando la víctima se encontraba realizando su trabajo, el acusado "con intención de satisfacer sus más bajos y denostados instintos sexuales", se abalanzó sobre ella tirándola a la cama y comenzando a tocar sus pechos, a besarla y a intentar tocar sus genitales mientras declaraba que "quería hacer el amor con ella".

En esta línea, el acusado ofreció dinero a la víctima para que esta mantuviese relaciones sexuales con él. Con todo, la mujer logró zafarse del procesado y salir corriendo para avisar a su empresa de lo ocurrido.

Como consecuencia de los hechos descritos, la víctima ha sufrido un trastorno por estrés post traumático agudo, con ansiedad generalizada que requirió "asistencia ulterior", con perjuicio de 182 días para la estabilización de sus lesiones.

Así, el Ministerio Fiscal solicita, además, una pena de libertad vigilada de tres años, la inhabilitación durante cinco años para cualquier oficio o actividad que suponga contacto con menores de edad, y la prohibición de acercarse a la víctima durante cinco años a menos de 200 metros. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, Fiscalía solicita el pago de una indemnización de 12.000 euros.