Piden penas que ascienden a 15 años de prisión para un joven acusado de acuchillar a la pareja de su exnovia en Lugo

LUGO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven se enfrenta a penas que ascienden a 15 años de prisión acusado de amenazar y agredir a su exnovia, así como de acuchillar a la pareja de esta en la calle en Lugo. Los hechos ocurrieron en julio de 2023 y el encausado, ahora en libertad provisional, llegó a ingresar en prisión.

El juicio, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tendrá lugar el próximo martes, día 15 de septiembre, a las 10,00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

En su escrito, la Fiscalía recuerda que el 25 de julio de 2023 la exnovia del acusado acudió a recoger sus cosas a la habitación que anteriormente compartía con él, momento en el que trató de agredirla, alcanzado a uno de los compañeros que se interpuso para evitar que le pegase.

Tras ello, el hombre salió del domicilio con su perro, al que "azuzaba" para que atacara a la actual pareja de su exnovia, que se encontraba en el exterior de la vivienda.

La fiscalía explica que este trató de huir, pero fue alcanzado por el animal, que le mordió en una pierna. Tras ello, cayó al suelo, donde fue alcanzado por el acusado, que le asestó una primera puñalada por la espalda, una segunda en el abdomen y una tercera en un pie.

Por todo ello, la fiscalía le acusa de un delito de amenazas, otro de lesiones en el ámbito familiar y otro de asesinado en grado de tentativa, por los que pide penas que ascienden a 15 años de prisión, así como la prohibición de acercarse a su expareja y a la víctima.