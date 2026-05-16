Piden tres años y medio de cárcel para un hombre acusado de apropiación indebida de más de 40.000 euros en Caldas de Rei

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará este martes, 19 de mayo, a un hombre acusado de apropiarse indebidamente de más de 40.000 euros de la empresa a la que prestaba servicios en Caldas de Reis. Fiscalía pide para él tres años y medio de cárcel.

Según expone el escrito fiscal, el acusado estuvo prestando servicios para la empresa Toycosur S.L.U desde mayo de 2016 hasta marzo de 2024 y contaba con "la total confianza de los responsables de la empresa".

De hecho, cobraba directamente el importe de las facturas emitidas por la empresa a sus respectivos clientes por los materiales o suministros industriales vendidos y entregados en nombre y representación de la empresa por el empleado. Concretamente se tratan de productos de cerrajería, hierro, aluminio y carpintería metálica.

En este contexto y, "aprovechándose de su confianza", el acusado se quedó con las cantidades cobradas en metálico por los respectivos clientes de la empresa. La suma total ascendía a 40.123,85 euros.

Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida, agravado por el abuso de las relaciones personales o profesionales -- en este caso -- entre víctima y defraudador o por aprovechar la credibilidad profesional.

Por todo ello, pide para él tres años y medio de cárcel y la pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de quince euros. Además, solicita que indemnice en la suma de 40.123,85 euros a la empresa perjudicada.