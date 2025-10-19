Piden tres años de prisión para un hombre acusado de estafar 156.000 euros a través de Facebook a una mujer en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Ourense juzgará el próximo jueves a las 09.30 horas a un hombre que se enfrenta a tres años de prisión por estafar un total de 156.000 euros a una mujer, a la que contactó a través de la red social Facebook.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado entabló contacto por primera vez con la víctima en el año 2020 y, después de múltiples conversaciones, se fue ganando su confianza y comenzó a pedirle cantidades de dinero.

Bien para participar como socia en una clínica dental de Ponferrada, para tratamientos médicos derivados de sus presuntos problemas de salud, para resolver problemas jucidiales, entre otras cuestiones.

En concreto, las entregas de dinero, e incluso de joyas en alguna ocasión, las hacía "tanto personalmente en efectivo o dejando un sobre en una cafetería".

En este contexto, el encausado utilizó a "diferentes personas" que aparentemente tenían "cargos relevantes" como un comisario de policía, la Secretaría judicial de un juzgado de Ourense y un juez. En otras ocaciones, llegó a amenazar a la víctima con contarle a su marido y a su hijo su relación para conseguir el dinero solicitado.

Con todo, el Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión para el acusado, así como una indemnización de 156.000 euros para la víctima.