Piden a la Xunta que intervenga ante el Estado por el cierre de las estancias interiores del Pazo de Meirás

Archivo - Fachada del Pazo de Meirás, hasta ahora propiedad de la familia Franco, el día en el que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda para la devolución del Pazo interpuesta por el Estado, al que decla - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) ha solicitado la intervención de la Xunta de Galicia ante el cierre de las estancias interiores del Pazo de Meirás en lo que considera un "incumplimiento sistemático y constante" por parte del Gobierno del régimen de visitas que establece la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

En un escrito presentado este martes, día 28 de julio, la entidad pide la intervención de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ante lo que califica de "incumplimiento constante" por parte del Estado de la Ley al limitar "sin razón" el acceso público a este Bien de Interés Cultural (CIC).

"Resulta intolerable que estancias interiores que eran abiertas a los visitantes en la etapa en la que la familia Franco organizaba las visitas a este bien, en cumplimiento de lo recogido en la Ley de Patrimonio Cultural, ahora estén cerradas al público por decisión del Estado", indica.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña recuerda que el Pazo de Meirás "es, a día de hoy y tras la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del presente año, un bien público a todos los efectos".

Por ello, exige esta medida con carácter inmediato en cumplimiento de la legalidad, pero también dentro de los parámetros de la lógica y la normalidad. "Y debe ser el primer paso en el camino de los trabajos que quedan por nacer en Meirás en materia de reformulación, usos y lucha contra la impunidad que aún sigue presente alrededor de este bien", señala.

La CRMH ha reclamado, además, que se reformulen y convoquen las comisiones de trabajo previstas en el protocolo que firmó el Pazo de Meirás en el año 2021 a iniciativa del Gobierno (y que no convocó desde ese año) de forma que se permita empezar en los diferentes trabajos que quedan pendientes para desarrollar, y avanzar así en la normalizacón democrática y convertir Meirás "en un espacio real de memoria".