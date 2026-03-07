Pioneras en sus ámbitos profesionales saludan los cambios pero lamentan: aún hoy ellas "tienen que demostrar más"

1066670.1.260.149.20260307095953 Edita de Lorenzo (arriba izq.), Lolymar Fernández (arriba dcha), Mari Carmen Abril (abajo izq.), Elena López (abajo dcha) y Ana Caballero (centro). - EUROPA PRESS

Mujeres pioneras en sus ámbitos profesionales ponen en valor la "evolución" de la sociedad y los "cambios", pero también advierten de que, aún hoy, "ellas tienen que demostrar más" para llegar a donde llegan sus compañeros, y así lo trasladan en entrevistas a Europa Press.

La mayoría no eran "conscientes" de estar abriendo camino y casi todas tienen en común su encendida defensa de la vocación como motor en sus trabajos. Las "barreras" que percibían al iniciar su andadura no siempre estaban en sus lugares de trabajo, en muchas ocasiones los "insultos" o "comentarios" llegaban desde fuera.

Otra vivencia común es la percepción de que fueron "bien acogidas" en sus trabajos porque eran "la novedad" y había curiosidad por saber cómo iban a desenvolverse.

Para Elena López Díez, una de las primeras urólogas de Galicia (y hasta hace poco primera mujer presidenta de la Sociedad Gallega de Urología), sus primeros años ejerciendo fueron cuestión de "supervivencia". "Me presenté a mi jefe y casi convulsiona, porque nunca una mujer había entrado en su servicio. Es más, el enfermero tenía que ser hombre", relata.

"HAY QUE SOBREVIVIR"

"Cuando una mujer se mete en campo de la Urología, tiene que asumir el reto (...), hace 40 años los pacientes no estaban acostumbrados a que una mujer tocase determinados temas", explica y concluye: "Hay que sobrevivir, si sobrevives los primeros 10 años lo que no te mata, te hace más fuerte".

También remarca la importancia de la actitud. "Mi filosofía desde el inicio es: yo no voy a tener sesgos contigo, y tampoco permito que tú los tengas conmigo", puntualiza, y explica que, aunque las cosas hayan mejorado, todavía hay pocas mujeres en puestos de responsabilidad. "Hemos estado 'muy malamente', hemos asumido nuestros roles como madres, cuidadoras y profesionales", señala.

Pero no duda en animar a futuras médicas a elegir esta especialidad, de la que habla con devoción y de la que subraya el gran salto dado en los últimos años gracias al uso de las nuevas tecnologías. No obstante, rechaza las "cuotas" porque ellas "son iguales y aportan lo mismo que los hombres" pero también las hay que "no aportan nada". La diferencia, añade, es que ellas "tienen que hacer más esfuerzo para conseguirlo".

AL VOLANTE Y EN EL TALLER

A mediados de los años 90 la presencia de mujeres conductoras en la empresa Vitrasa, concesionaria del bus urbano de Vigo, se reducía a una única trabajadora, hasta que llegó Mari Carmen Abril. De complexión menuda ("yo estaba sentada, nadie sabía si era grande o pequeña"), llegó a la empresa con experiencia, porque ya había llevado buses con trabajadores y estudiantes.

En su caso, "nunca" tuvo problemas ni con compañeros ni con viajeros por ser mujer, pero recuerda con una sonrisa cuando fue a sacarse el carné de bus. "Pregunté y me dijeron que tenía que tener 21 años, los tenía; que tenía que tener el carné de camión, y lo tenía... y saqué el de bus a la primera", explica.

Ana Caballero fue de las primeras mujeres en incorporarse al taller de montaje en PSA Peugeot Citroën, en el año 2000, y en 2006 se convirtió en la segunda 'carrista' de la factoría. Recalca que fue "muy bien acogida" por compañeros y por la empresa.

Además, presume de que abrió camino a otras compañeras para que se animaran a llevar el 'carro de uñas'. "Es algo que impone, tres toneladas, hay que tener mucho cuidado y puede ser peligroso. Pero les dije que lo probaran porque, si ellos pueden, ¿por qué nosotras no íbamos a poder?", remarca.

Lolymar Fernández, gerente de un taller de reparación de coches desde hace 15 años, se quedó al frente del negocio que antes habían dirigido su padre y un socio, y era habitual que, al hablar con los clientes, éstos no se fiaran de lo que les decía, o directamente se dirigieran a los empleados varones.

"Necesitaban que un hombre les dijera lo mismo que yo les acababa de decir que íbamos a hacer con su coche", narra, y la situación era igual con proveedores. "Pensaban que no me enteraba de nada, pero claro que me sé las especificaciones", explica y bromea: "Al menos, a día de hoy, nadie me llama 'nena' o 'chica'".

"DOBLE BARRERA"

Edita de Lorenzo se convirtió en 2009 en la primera mujer en dirigir una escuela de Ingeniería en Galicia, la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo. Además, se graduó en la segunda promoción de la facultad, donde empezó a estudiar en 1986, con apenas una decena de compañeras, entre más de cien chicos.

Ella habla de "doble barrera", ya que las jóvenes que se formaban en su ámbito no solo encontraban el prejuicio de que era un grado "mayoritariamente de chicos", sino que, además, era de los que "tiene fama de difícil". "Son dos barreras que superar. Para ellos solo estaba la barrera de la dificultad", apunta.

Así, inició su carrera como docente con "pocas compañeras" y lo mismo le ocurrió siendo directora de la Escuela. "Había alguna otra directora, por ejemplo, en aquel momento, en la Politécnica de Cataluña", apunta y recuerda: "Se celebraban jornadas, por ejemplo, en las que había una docena de mesas redondas y una de ellas o dos, con mujeres y, claro, piensas, aquí hay que cambiar algo, no es solo poner una 'gotita' a ver si queda colorido".

Esta ingeniera anima a las jóvenes que tengan vocación a buscar su camino por esta vía. "Si las mujeres están atentas, investigan en determinados temas, se colocan en empresas que prioricen cuestiones como temas médicos, ambientales, de cuidados, de socialización, hasta cuestiones de horario laboral, puede ser mejor para todos", proclama y añade la necesidad de que "ellas también estén en posición de decidir".

CURIOSIDAD Y EXPECTACIÓN

Marina Ledo llegó a la Policía Local de Vigo con dos compañeras en 1981, y hubo que habilitar para ellas vestuarios y uniformes que no existían, porque eran las primeras. De las cuatro mujeres que se presentaron, tres lograron plaza.

Marina fue bien acogida por unos "descolocados" compañeros y jefes, pero las policías sí recibían "insultos en la calle" como "vete a fregar", por parte de "hombres y mujeres", y era frecuente que, cuando estaban con algún compañero, la gente "se dirigiera solo a ellos".

Ya jubilada tras 36 años como agente, dice que ser policía fue la vocación de su vida y admite que las compañeras que llegaron después lo tuvieron más difícil. "Recuerdo una que hizo la prueba para ir en la moto. Nadie quería ir con ella, solo un agente aceptó", expone.

"Las mujeres somos más empáticas, nos ponemos más en el lugar del otro y si eres policía, eso es bueno", explica y recalca que "hay que cuidar los derechos y la igualdad, que creemos ya conseguida, pero es una lucha constante".

María Novoa comenzó su andadura profesional como reportera gráfica primero en TVE en Galicia y luego en la TVG, y admite que jugó "con ventaja" al principio, ya que su padre estaba "en el mundillo" y tuvo la suerte de contar con compañeros que la ayudaron, entre los que destaca a otra pionera y referente, la periodista Rita Alonso. "Yo viví al principio un machismo paternalista, porque sabían quién era mi padre y me sentía bien tratada, hasta que me di cuenta de que eso es perjudicial", explica.

Con el tiempo se notó el "trato diferente" con respecto a sus compañeros y narra algunos episodios: "Que un productor pregunte dónde está el reportero gráfico y yo delante, porque no pensaba que era yo; que te digan que no necesitas ganar tanto dinero y te paguen menos que a ellos; que digan dónde debía ponerme para grabar o cómo hacerlo, cuando no se lo hacían a mis compañeros; así todo el rato".

Era cuestión de "invisibilizarla" constantemente. Además, hace una reflexión, que otras pioneras comparten: fueron bien recibidas, pero las reticencias aparecen con los años, "cuando ellos se dan cuenta de que las mujeres pueden hacer lo mismo que ellos o mejor, y entonces se sienten amenazados".