El plan para el antiguo Peleteiro de Santiago sale adelante y blinda un 45% de vivienda protegida en el futuro edificio

Archivo - Plano del antiguo colegio Peleteiro - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la parcela del antiguo colegio Manuel Peleteiro, en Santiago de Compostela, ha sido aprobado este jueves en un pleno ordinario después de años bloqueada. Esta medida que al menos un 45% del nuevo inmueble esté dedicado a vivienda protegida y descartará el uso hotelero.

Todas las formaciones han mantenido su sentido de voto respecto a la celebrada en octubre para su aprobación inicial. En este sentido, la medida ha recibido los votos a favor del bipartito (BNG y Compostela Aberta --CA--), las concejalas no adscritas y el PSOE. Suman 14 'síes' frente a los 11 'noes' del PP, que rechaza este modelo y propone que se destine a equipamientos comunitarios.

El concejal de Urbanismo ha rememorado el recorrido histórico de esta parcela, que se remonta a 1999, cuando el pleno aprobó un protocolo de intención sobre las instalaciones. "Este largo proceso es una solución razonable, razonada, equilibrada y optimizada que conjuga diferentes necesidades, condicionantes y demandas", ha defendido.

En este sentido, ha manifestado que el documento debatido es el "mismo" que el presentado en octubre. Por una parte, introducirá un cambio de usos que convertirá el uso residencial en el característico y pretende "proteger" el comercio de proximidad, impidiendo la implantación de un centro comercial.

Aparte de esta revisión de usos, reducirá la edificabilidad de 23.500 a 19.000 metros cuadrados construidos de uso lucrativo y creará un plaza orientada al sudoeste (hacia la rúa de San Pedro de Mezonzo). Esta tendrá un "acceso amplio y diáfano" desde el norte (desde la rúa de República Arxentina).

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Pese a dar su apoyo, la adscrita Mercedes Rosón, que cuando pertenecía al Grupo Socialista ejerció de concejala de Urbanismo, ha afeado que este es el "mismo" proyecto que ella presentó en 2022, algo que el actual responsable niega. Rosón, en coincidencia con los actuales concejales socialistas, ha afeado a los partidos que gobiernan la postura manifestada entonces.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Verea, ha rechazado que el inmueble se destine "únicamente" las "100 o 150 familias" que habiten las viviendas y ha defendido que el "100% del espacio" se dedique a equipamientos comunitarios, sociales, deportivos y culturales.