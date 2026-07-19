Un planetario de A Coruña ofrece un documental inmersivo sobre el trío de eclipses de cara al primero del 12 de agosto

Imagen promocional de '3CLIPSE', documental inmersivo sobre el trío de eclipses proyectado en la Casa de las Ciencias de A Coruña. - AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

A CORUÑA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las sesiones inmersivas del documental '3CLIPSE', que acoge el planetario de la Casa de las Ciencias de A Coruña hasta el 31 de agosto, acercan al público a los tres eclipses solares que serán visibles desde la Península Ibérica en 2026, 2027 y 2028. Este será uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas, que arrancará con el del 12 de agosto.

Este museo coruñés cuenta con casi 160 plazas diarias para disfrutar de la proyección, estrenada el 26 de junio de forma simultánea a otros 35 centros de España y Portugal. El programa consta de dos sesiones: una a las 13.00 horas (en castellano) y otra a las 19.00 (en gallego) --los días 25 de julio y 29 de agosto no se ofrecerá la sesión en castellano--.

A través de la historia de una niña y su abuela, el programa acompaña a la audiencia en un viaje por la relación entre el ser humano y uno de los fenómenos más espectaculares del cielo. Invita a descubrir cómo se producen los eclipses, qué significaron para distintas culturas a lo largo de la historia y por qué siguen despertando fascinación en pleno siglo XXI, según ha anticipado el Ayuntamiento.

"Nuestra ciudad va a ser un lugar privilegiado para presenciar este histórico eclipse", ha apuntado el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. Por eso, el gobierno local ha aprovechado la ocasión para reforzar las acciones educativas y divulgativas para hacer del acontecimiento "algo inolvidable".

DETALLES DE LA PRODUCCIÓN

'3CLIPSE' es un proyecto coordinado por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (Las Palmas de Gran Canaria) y coproducido por el Ayuntamiento de A Coruña a través de los Museos Científicos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

La cinta, dirigida por Fernando Jáuregui, cuenta con la participación del estudio de animación coruñés Antaruxa y los técnicos de los Museos Cientificos Bibiana García Visos (producción) y Marcos Pérez Maldonado (guión).