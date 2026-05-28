La plantilla de Pull&Bear en Narón (A Coruña) denuncia una inversión "prácticamente nula" en sus instalaciones

FERROL, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la plataforma logística de Pull&Bear en Narón (A Coruña), la segunda más antigua del grupo Inditex en España, ha denunciado la inversión "prácticamente nula" de la multinacional en sus instalaciones, todo ello en un contexto en el que los trabajadores del centro acumulan dos semanas de movilizaciones.

Según han subrayado en un comunicado, el 32% de la plantilla sufre algún tipo de limitación médica que le impide realizar todas las tareas asignadas y las bajas de larga duración por problemas musculoesqueléticos aumentan "cada vez más".

En este contexto, han asegurado que es "vital" abrir una negociación con Inditex que permita prejubilaciones, un relevo generacional y el "merecido descanso" de una plantilla que, según aseguran, ha contribuido al crecimiento de la compañía "sin escatimar en esfuerzo".

Así, han recordado que en 2023, el consejero delegado de Inditex, Óscar Maceiras, anunció un plan de inversión de 2.000 millones de euros para fortalecer las logísticas en España durante 2024 y 2025. Sin embargo, los trabajadores de Narón han incidido en que la inversión en su centro "no se acerca ni al 0,10% de ese presupuesto".

SALARIOS

En el plano económico, la plantilla ha subrayado que, mientras Inditex bate récords de beneficios, sus salarios crecen "a ritmo de IPC". En los últimos tres años, el incremento salarial ha sido "solo un 0,37% por encima del IPC", frente a la "remuneración desorbitada" de la alta dirección, "que cobra 147 veces más que sus trabajadores".

Actualmente, la empresa mantiene una propuesta "muy por debajo" del IPC actual y "sin ofrecer ninguna medida de reducción de jornada", dos puntos considerados "fundamentales" por la plantilla.

Las movilizaciones, que ya cumplen dos semanas, no solo exigen un "acuerdo digno", sino que también pretenden ser una "llamada de atención" sobre el impacto económico directo e indirecto que la "falta de inversión" de Inditex en Narón tiene para toda la comarca de Ferrolterra.