El pleno acaba sin declaración por Meirás mientras la Xunta recalca: rechaza pagar a los Franco pero no será "insumisa"

Archivo - Pazo de Meirás. - EUROPA PRESS/M.Dylan.POOL - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Cámara autonómica ha finalizado sin la lectura de declaración institucional alguna sobre el Pazo de Meirás y su futura gestión --que la Xunta va a reclamar--, una vez sea devuelto a lo público. El BNG había promovido un texto, pero finalmente, pese a que hubo negociación entre los grupos, no se pudo cerrar un acuerdo unánime, lo que imposibilitó que saliese adelante.

Al término de la sesión de este miércoles, los nacionalistas han enviado un comunicado en el que acusan al PP de "vetar" la propuesta, pese a que, afirman, se mostraron dispuestos a introducir cambios y a suprimir puntos de su propuesta inicial.

Además de rechazar indemnizar a los herederos de Francisco Franco como contempla la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica que la familia del dictador debe devolver al Estado el inmueble, el Bloque ha explicado que la propuesta incluía la defensa de una "cesión modal a la Xunta del pazo para convertirlo en lugar de memoria democrática", siendo este punto rechazado por los populares.

Fuentes populares consultadas por Europa Press niegan "vetos" y destacan que las negociaciones avanzaron de forma significativa, pero ellos eran partidarios de que la declaración apostase por una transferencia del pazo a la Xunta en los términos del acuerdo parlamentario que determina que se pongan en marcha "usos que expliquen la historia del inmueble", no por la cesión modal que quería el Bloque.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había anticipado este lunes que se trabaja en una propuesta de plan de usos que debe ser "fiel a toda la historia" del inmueble --lo que supone incluir el legado de Emilia Pardo Bazán como promotora de su construcción, como el proceso por el que acabó en manos del dictador--. En ello ha insistido el conselleiro de Cultura, José López Campos, en el pleno.

Fuentes del PSdeG consultadas por Europa Press han apuntado que ellos también formularon propuestas y no estaban de acuerdo con algunas modificaciones "forzadas" por el PP como la que conllevaba suprimir una alusión al impulso de una investigación "sobre el expolio llevado a cabo por la familia Franco en Galicia", extremo que para los socialistas era "fundamental". El parlamentario de Democracia Ourenana, Armando Ojea, ha trasladado que él se mostró abierto a apoyar la iniciativa.

"PAGAR A LOS FRANCO VA EN SU IDEOLOGÍA"

Sin embargo, el tenso cara a cara que protagonizaron el parlamentario del BNG Luís Bará y el conselleiro de Cultura, José López Campos, quien le afeó "crispación" e incidió en lo difícil que resulta alcanzar "acuerdos" con los nacionalistas, supuso un anticipo dialéctico de que la declaración no saldría adelante.

Bará ha puesto el foco en la indemnización a los herederos del dictador y ha ironizado con que, frente a las proclamas del PPdeG de que "la ultraderecha" no tiene representación en Galicia, los nacionalistas entienden que "sí lo está". "Está representada en las bancadas del PP", ha esgrimido.

El nacionalista ha reivindicado la cesión a Galicia del Pazo de Meirás y su uso "como lugar de memoria", además de proclamar que su espíritu se resume en "ni un euro para los Franco". De hecho, ha aludido a "errores que se pueden pagar caros" como el hecho de que "el famoso informe de la comisión de expertos que reconoce a los Franco la buena fe posesoria y, por tanto, el derecho a indemnización".

Y dando un paso más, ha sugerido que los populares "sí" quieren indemnizar a los Franco. "De hecho, ya lo hicieron, ya les pagaron 43.200 euros por abrir Meirás en los años 2011 y 2012, algo que tenían que hacer obligatoriamente al ser declarado BIC. Les pagaron y no les importa volver a hacerlo porque va en su ideología", ha espetado.

XUNTA DICE "NO" A LA INDEMNIZACIÓN, PERO RECHAZA "SER INSUMISA"

López Campos ha puesto el foco en las "vueltas" que, a su juicio, "siempre encuentran los nacionalistas" para que no se puedan sellar "acuerdos". "Nosotros entendemos que este Parlamento debe ser respetuoso con las acciones judiciales", ha argumentado y ha defendido que la Xunta no quiere indemnizar a los Franco y secundará el recurso estatal, pero no será "insumisa" a una sentencia judicial.

A renglón seguido, ha advertido al Bloque que "no se puede sorber y soplar a la vez" y le ha recordado que "votó a favor" de la resolución que incorporaba el informe de expertos que ahora critica por introducir la vía que da pie a la posible indemnización. "Espero que conociesen su contenido, pero a lo mejor les pasa como con Altri", ha ironizado.

"Respetamos la separación de poderes y entendemos que este Parlamento no puede entrar en ningún caso a cuestionar una sentencia judicial firme", ha aseverado, antes de que Bará le respondiese: "Ya vimos hoy en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la separación de poderes, decapitar a todos los que se oponen a las políticas depredadoras del PP (en alusión al traslado de sala de Luís Villares)".

"LOS ANTISISTEMA EN ESTE PARLAMENTO SON USTEDES"

"Decir que nuestra ideología es pagar a los Franco creo que resume perfectamente la forma que tiene usted de entender el respeto y la política", ha reprochado el conselleiro, antes de insistir en que el Bloque puede pretender ahora "borrarse de la ecuación" pero, en su día, "votó a favor del informe" que contemplaba la posibilidad de indemnizar a la familia del dictador.

Finalmente, ha querido devolverle el "chascarrillo" de identificar a las bancadas populares como la representación de la "extrema derecha" en Galicia: "Lo que tenemos claro cuando habla es que sí existe una representación de fuerzas antisistema en el Parlamento. Son ustedes".

REHABILITACIÓN DEL PAZO

Previamente, la socialista Paloma Castro había demandado a la Xunta "dejarse de excusas" y cumplir la ley de memoria histórica. En concreto, ha exigido la creación de un Consello da Memoria de Galicia que reconozca el papel de las mujeres. Para el pazo, ha demandado un plan de usos "para resignificarlo desde el punto de vista democrático y también orientado al significado de Emilia Pardo Bazán (promotora de su construcción) como referente histórica del feminismo".

López Campos ha defendido que en el campo de la memoria histórica no existe una "discrepancia real" de fondo entre las acciones del Gobierno y de la Xunta, cuya lealtad institucional ha reivindicado. De hecho, ha apuntado que no siempre ha sido "recíproca" y se ha quejado de que "no se tenga en cuenta" a la Xunta en determinados actos como el ligado a la declaración de la Illa de San Simón como lugar de memoria.

Al tiempo, ha reafirmado algunos de los mensajes ya lanzados por Rueda este lunes en relación al Pazo de Meirás. La Xunta exige al Gobierno central que acometa la rehabilitación como "paso previo necesario para que la Xunta asuma su gestión", paso que también ven prioritario. De hecho, el conselleiro desea el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta "justa reclamación".

La Xunta cree que el Gobierno debe "actuar ya" para hacer posible que cualquier ciudadano pueda visitar este espacio público, "una obligación con la que no está cumpliendo desde hace seis años", lamentó, al tiempo que reclamó que se recuperen las visitas a la totalidad del inmueble, "de manera pública y gratuita, como obliga la ley al tratarse de un BIC".

Además, ha ratificado que su departamento ya tiene en marcha los trabajos necesarios para elaborar una propuesta de plan de usos para las Torres de Meirás que renueve la elaborada en el año 2020 y que sea "fiel a toda la historia" del pazo. La Xunta quiere una propuesta que asuman todas las administraciones implicadas, es decir, también el Gobierno y el Ayuntamiento de Sada, donde está ubicado el inmueble.