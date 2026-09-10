El pleno de A Coruña acuerda anular los acuerdos que permitieron a los Franco obtener la Casa Cornide

Archivo - Varias personas durante una protesta ante la Casa Cornide para exigir su devolución - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La corporación municipal de A Coruña ha acordado, en la sesión plenaria de este jueves y con el apoyo de todos los grupos -- PSOE, BNG y PP -- anular los acuerdos de 1962 que permitieron que el inmueble Casa Cornide acabase siendo propiedad de los Franco.

En concreto, se ha dado luz verde al procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos plenarios de 3 de julio y 2 de agosto de 1962, que facilitaron en ese momento que la Casa Cornide pasase a los Franco.

Este es un paso más dentro de las actuaciones iniciadas por el consistorio para anular los procedimientos por los que el entonces conde de Fenosa, Pedro Barrié de la Maza, adquirió el inmueble que acabó pasando a la mujer del dictador, Carmen Polo.

En concreto, el pleno ha anulado el acuerdo del 3 de julio de 1962 que aprobó la transferencia de la propiedad municipal mediante puja y el acuerdo del 2 de agosto de ese año que aprobó la adjudicación definitiva s su comprador Pedro Barríe de la Maza, que cuatro días después lo vendía a la mujer del dictador, en lo que la alcaldesa, Inés Rey, calificó, en declaraciones recientes a los medios de comunicación, como "el regalo de un bien público".

PROPIEDAD BIC

En estos momentos, se trata de una propiedad que fue declarada Bien de Interés Cultural en el 2023 con la obligación, por parte de los Franco, de abrirla a la ciudadanía en determinados días al año para visitas.

Las actuaciones promovidas tienen como objetivo recuperar para el patrimonio público, por la vía judicial, el inmueble, ubicado en la Ciudad Vieja, siguiendo los pasos que se llevaron a cabo para lograr que el Pazo de Meirás pasase a ser propiedad del Estado.

"JUSTICIA HISTÓRICA"

De "justicia histórica y defensa del interés público" ha calificado el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, el expediente administrativo impulsado para la recuperación del edificio. Al respecto, ha apelado a la existencia de informes "que constatan múltiples irregularidades, la omisión deliberada de autorizaciones exigidas y deficiencias en las convocatorias de los órganos municipales".

"Una operativa diseñada para posibilitar que el inmueble acabase en manos de la familia Franco", ha sentenciado en su intervención. A su vez, el concejal nacionalista Francisco Jorquera ha recordado que fue una moción del BNG, presentada en 2019 y que contó con el apoyo de todos los grupos, la que planteó la recuperación de la Casa Cornide.

"De robo" por parte de los Franco ha calificado el hecho de que esta propiedad acabase siendo de ellos. Con todo, ha lamentado la "exasperante lentitud del proceso", con críticas a este respecto a la gestión del gobierno municipal socialista. A este, le ha pedido también el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la retirada de símbolos franquistas en la ciudad y en el Palacio Municipal.

También el portavoz del grupo municipal del PP Miguel Lorenzo ha cuestionado que, después de siete años, se esté todavía en este punto en relación a las actuaciones para recuperar el inmueble. "Aún no se ha iniciado el procedimiento", ha señalado sobre las acciones legales, a la espera de acuerdos como el abordado en esta sesión plenaria. Mientras, ha insistido en la importancia de "defender los intereses de la ciudad" en este asunto.