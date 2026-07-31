El pleno de la Diputación de Pontevedra respalda la actualización del Plan de Normalización Lingüística de la Xunta

PONTEVEDRA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes una moción de apoyo a la actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega impulsada por la Xunta, gracias a los votos favorables del PP y del PSOE, mientras que el BNG se ha desmarcado de la iniciativa y ha votado en contra.

La moción, presentada por el grupo popular y con la incorporación de una enmienda de los socialistas, expresa el respaldo de la institución provincial al documento elaborado por la Xunta para actualizar la hoja de ruta de la política lingüística gallega. El texto apuesta por adaptar el uso del gallego a los nuevos ámbitos sociales y tecnológicos e insta a las fuerzas políticas a "recuperar el consenso" en torno a la lengua.

Durante el debate, el portavoz del PP, Jorge Cubela, ha defendido que el documento recoge cerca de 700 medidas fruto del trabajo de más de 130 profesionales y de las aportaciones realizadas por entidades, instituciones y particulares. Según ha señalado, el objetivo es abrir una nueva etapa de acuerdos que permita afrontar los retos de futuro para la lengua gallega.

El BNG, sin embargo, ha rechazado la iniciativa y ha reclamado al Partido Popular la derogación del Decreto del Plurilingüismo de 2010 como condición para recuperar el consenso en materia lingüística. El portavoz nacionalista, César Mosquera, ha acusado a los populares de mantener una posición contradictoria y ha calificado la moción de "gesto sin contenido real", al considerar que dentro del PP conviven posturas enfrentadas sobre el papel del gallego.

La propuesta ha sido uno de los principales acuerdos de la sesión ordinaria de julio, en la que también ha salido adelante una modificación presupuestaria de 1,3 millones de euros destinada, entre otros fines, a incrementar en 500.000 euros la segunda convocatoria del programa DepoVAN y a reforzar con otros 300.000 euros la partida destinada al patrocinio de eventos deportivos.

Además, la Diputación aportará 173.000 euros para colaborar con el Ayuntamiento de Pontevedra y el Pontevedra CF en la renovación del césped del estadio municipal de Pasarón.

El expediente también contempla nuevas partidas para la celebración del 50 aniversario del complejo Príncipe Felipe, diversas mejoras en sus instalaciones, los preparativos de la Bienal de Arte y el aumento de las ayudas dirigidas a las agrupaciones de Protección Civil de la provincia.

La modificación de crédito, financiada con remanentes de tesorería, ha sido aprobada únicamente con los votos del PP y la abstención de PSOE y BNG.

La sesión ha concluido con la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo del personal eventual y el rechazo de la moción presentada por el PSOE sobre el servicio provincial de emergencias frente a incendios.

El grupo provincial socialista reclamaba una mejor planificación, coordinación y refuerzo de los servicios de prevención y extinción de incendios, exigiendo que los recursos y el personal estén operativos antes del inicio de la campaña de alto riesgo.