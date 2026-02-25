Pleno.- Hallan una antigua escalera durante las obras de reparación de la Muralla de Lugo

Se derrumba parte de la Muralla romana de Lugo al ablandarse la tierra de su adarve tras las copiosas y abundantes lluvias de la últimas semanas. No hay que lamentar heridos. - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha anunciado este miércoles el hallazgo de una antigua escalera durante las obras de reparación del tramo interior de la Muralla romana de Lugo derrumbada a principios de mes a causa del temporal.

Así lo ha trasladado este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia y en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PPdeG y portavoz del PP en Lugo, Elena Candia.

En su intervención, el conselleiro ha subrayado el compromiso del Gobierno gallego con este monumento histórico y ha puesto en valor la respuesta de las instituciones ante el "triste suceso" ocurrido hace unas semanas.

Según ha detallado la "inmediata intervención" puesta en marcha obliga a la Xunta a hacer una inversión de 150.000 euros para unos trabajos de reparación en los que ha aparecido los que "se suponía que podría aparecer" y que es "una nueva escalera que está siendo identificada estos días".

Ante ello, el conselleiro ha asegurado que la Xunta aprovechará el este hecho para hacer un recopilatorio de toda la documentación y levantar todos los hallazgos que han aparecido para "reconstruir parte de esa historia".

El titular de Cultura ha incidido en la importancia de la preservación y mantenimiento de este Patrimonio de la Humanidad y ha recordado que desde el año 2000 se han llevado a cabo 60 actuaciones por importe de 10 millones de euros como medidas de control de la fauna y la flora, acciones de reparación de la propia estructura.

Dicho esto y tras incidir en los trabajos concretos para reparar la parte afectada por el derrumbe, adjudicados por un importe de urgencia de 150.00 euros a la empresa que ya lleva a cabo las obras, ha avanzado un contrato de un millón de euros para los ejercicios 2026 y 2027 para continuar con las obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura con los que la Xunta "cumple escrupulosamente" el plan director de la Muralla.

"No es una cuestión que se deje a la improvisación sino que, como decía usted, hay un trabajo técnico exhaustivo, riguroso que nos aconseja cuál es el camino que tenemos que seguir", ha afirmado.