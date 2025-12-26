El pleno de Lugo aprueba, con el voto de PP y BNG, la reprobación de José Tomé por las acusaciones de acoso sexual

Pleno del Ayuntamiento de Lugo. - PP LUGO

LUGO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PP y del BNG en Lugo han aprobado la moción, presentada por los populares, que pedía la reprobación de José Tomé por las acusaciones de acoso sexual, mientras que el PSOE votó en contra al considerar la iniciativa "claramente parcial y orientada al interés partidista".

En el debate, los populares criticaron la actitud del PSOE y del BNG por permitir que Tomé continúe "aferrado a sus cargos", lo que, a su juicio, supone una renuncia a los principios que ambos partidos dicen defender. Consideran que se trata de una situación sin precedentes en la provincia, "que exige explicaciones claras, transparencia y una respuesta institucional firme".

En esta línea, el PP de Lugo ha expresado su apoyo y solidaridad con las denunciantes y reclaman que los hechos se investiguen hasta las últimas consecuencias, tanto en el ámbito judicial como en el político. Advierten de que cualquier intento de minimizar u ocultar este tipo de situaciones lanza un mensaje negativo en la lucha contra la violencia de género y daña gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Asimismo, los populares han cuestionado qué pueden pensar las mujeres del PSOE al ver que una persona acusada de varios casos de presunto acoso sexual continúa en el cargo y han apuntado que el BNG "tendrá ahora la oportunidad de demostrar si sigue respaldando esta situación o si decide posicionarse del lado de las víctimas".

ACTUAR CON FINES PARTIDISTAS

A pesar de su voto a favor, a la entrada de la sesión, el portavoz municipal del BNG, Rubén Arroxo, ha acusado al Partido Popular de actuar con fines partidistas.

Tal y como ha afirmado, "al PP no le importan las víctimas, solo quiere conseguir el gobierno de la Diputación" y ha puesto como ejemplo el caso de José Manuel Baltar, "acusado por asuntos muy graves, incluso con grabaciones", y que, en su opinión, fue "premiado" con un puesto en el Senado.

Por todo ello, Arroxo ha tachado esta iniciativa de "hipocresía absoluta" y ha subrayado que el BNG presentó una enmienda a la moción del PP con el objetivo de "aclarar el debate" y evitar un uso interesado.

INICIATIVA "PARCIAL Y PARTIDISTA"

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha argumentado su 'no' a esta iniciativa porque resultaba "claramente parcial y orientada al interés partidista".

De este modo, el PSOE ha señalado que la propuesta de los populares no planteaba una condena general y sin excepciones de todas las conductas de acoso sexual y de su encubrimiento, sino que se centraba únicamente en determinados casos concretos, seleccionados de manera interesada y excluyendo otros por conveniencia política.

Por eso, los socialistas han presentado una enmienda "clara, coherente y responsable" para que la reprobación institucional se extendiese a todas las conductas de acoso sexual y a todos los cargos públicos que las cometan o las encubran, con independencia de su afiliación política.

Sin embargo, han lamentado que el Partido Popular rechazase aceptar esta enmienda, lo que, a su juicio, evidencia su falta de voluntad para asumir una condena firme y sin dobles raseros.

Para los socialistas, esta negativa demuestra que la verdadera finalidad de la proposición no era erradicar el acoso ni proteger a las víctimas, sino "utilizar un asunto de extrema gravedad como herramienta de confrontación política".

Como consecuencia de ello, el Grupo Municipal Socialista votó en contra de la iniciativa, al no estar dispuesto a respaldar lo que califican como una condena selectiva.

Han subrayado que la reprobación del acoso sexual y de su encubrimiento debe ser "total, firme y sin excepciones" y que no puede haber "condenas a la carta" ante hechos de esta gravedad. Asimismo, marcaron distancias con el PP asegurando que, mientras los socialistas asumen responsabilidades políticas cuando se producen este tipo de situaciones, los populares optan por una condena parcial que, en su opinión, debilita la credibilidad de su discurso.

OTROS ASUNTOS

Más allá de este punto, el pleno del Ayuntamiento de Lugo ha aprobado también la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, una normativa que permitirá controlar y regular los accesos al casco histórico de Lugo una vez entren en funcionamiento, en los próximos meses, las cámaras lectoras de matrículas.

Según ha explicado Arroxo, se trata de una medida clave para la ordenación de la movilidad y la mejora ambiental en el centro de la ciudad.

Por otra parte, los populares también consiguieron llegar de nuevo a un entendimiento con el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, para recuperar el acuerdo firmado en el año 2022 entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia para hacer realidad el Museo de la Romanización.

PSOE y BNG también votaron en contra de desbloquear en el Congreso de los Diputados las leyes antiocupación aprobadas en el Senado. En la proposición se instaba al Gobierno del Estado a levantar el veto a la tramitación de estas iniciativas para que puedan ser debatidas y votadas, así como a agilizar la reforma del Código Penal para que cortar suministros en una vivienda ocupada ilegalmente no sea considerado un delito de coacción.

Por su parte los populares han agradecido que el concejal Mauricio Repetto "viese con buenos ojos el reconocimiento de la figura de Ramón Falcón Rodríguez por su contribución a la conservación de la muralla romana de Lugo y que aceptase la solicitud de colocar una placa que preserve su memoria".