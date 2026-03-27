El pleno de Redondela (Pontevedra), con los votos de PP y BNG, reprueba a la alcaldesa por sus "recortes en igualdad"

Archivo - La alcaldesa de Redondela (Pontevedra), Digna Rivas (PSOE). - CONCELLO DE REDONDELA - Archivo

VIGO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la corporación municipal de Redondela (Pontevedra) ha reprobado este viernes, con los votos del PP y del BNG, a la alcaldesa, Digna Rivas, por sus "recortes en igualdad" y por la "falta total" de políticas de defensa de las mujeres en el municipio.

Esta iniciativa, propuesta por los 'populares', ha salido adelante con los 13 votos a favor de los concejales del PP y del BNG, mientras que los socialistas la rechazaron.

Además de censurar la acción de la regidora en la gestión de esta área "fundamental", la moción también instaba al gobierno bipartito a la elaboración inmediata de un plan municipal de Igualdad del que carece Redondela, así como a la constitución de la Mesa Local contra la Violencia de Género, la recuperación del Consello da Muller o la cobertura de los puestos vacíos del Centro de Información a la Mujer, entre otras cosas.

"En estos casi siete años de dirección socialista tenemos que lamentar que en Redondela no solo no se avanzó en materia de igualdad por la responsabilidad exclusiva de Digna Rivas, sino que tristemente se retrocedió por una acción política caracterizada por la importante pérdida de recursos y servicios en estas áreas", ha lamentado la concejala del PP Sandra Bastos.

Según ella, el Ayuntamiento de Redondela está experimentando un "retroceso constante" en políticas de igualdad y un "desprecio sistemático" a las mujeres por parte de la administración local, achacándolo a la "responsabilidad directa y única" de la alcaldesa.

"Hay una total ausencia de compromiso con la igualdad real por parte de Digna Rivas y, frente a eso, desde el PP creemos que ya no cabe el silencio ni la condescendencia", ha concluido Bastos.