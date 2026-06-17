La unanimidad sobre la AP-9 también se rompe en Galicia, con reproches entre PP y oposición de "traición"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ruptura de la unanimidad sobre el traspaso de al AP-9 ha quedado en evidencia este miércoles durante el pleno del Parlamento, en el que el PP y los grupos de la oposición se han cruzado acusaciones de "traicionar" a los gallegos y de romper el acuerdo alcanzado previamente en Galicia para impulsar el debate de la proposición de ley en el Congreso.

Tanto BNG como PP han llevado al pleno de O Hórreo sendas proposiciones no de ley sobre el traspaso de la AP-9, que fueron debatidas de forma acumulada, un día después de que la Comisión de Transportes del Congreso aprobase el informe de la ponencia de la ley para la transferencia de su gestión y la titularidad de la vía a la Xunta, con el único rechazo de PP y Vox.

En la sesión, el diputado del BNG, Luís Bará, ha defendido una iniciativa que emplazaba a mostrar el apoyo al acuerdo alcanzado en la Cámara baja para desbloquear la tramitación de la proposición de ley. "Pedimos que, aunque solo sea por una vez, rectifiquen y dejen de obedecer a lo que les mandan desde Madrid y sirvan al interés general de Galicia", ha sostenido el diputado nacionalistas dirigiéndose a la bancada popular.

Bará, cuyo texto solo ha contado con el apoyo del PSdeG y fue rechazado por PP --el diputado de DO se abstuvo--, ha asegurado que el martes en la Comisión de Transportes se dio "un paso importante" para la transferencia "respetando lo fundamental" del texto aprobado por el Parlamento gallego y ha calificado de "pacto de la vergüenza" el voto en contra de PP y Vox.

El nacionalista ha destacado que "nunca la ley había avanzado tanto" y llegado a esta fase previa a su aprobación en pleno porque "los partidos gobernantes siempre habían vetado y boicoteado su tramitación". Sin embargo, ha asegurado que ahora, "después de dos años de atrancos, dilaciones y atrasos, el BNG consiguió forzar un acuerdo con el PSOE y Sumar para su desbloqueo".

"Conseguimos romper la resistencia del centralismo para alcanzar la transferencia, con todas las competencias sobre la carretera y, tercero y fundamental, que el Estado asume todas las consecuencias de las decisiones tomadas sobre la AP-9, por lo que el PP debe dejar de mentir y de engañar", ha afirmado el parlamentario del Bloque, que ha acusado a los populares de perpetrar una "afrenta" a Galicia con su voto.

En esta línea, el diputado socialista Carlos López Font ha sostenido que en la votación del Congreso se evidenció como el PP "sigue utilizando y utiliza la transferencia como un elemento más de confrontación contra el Estado, siguiendo la estrategia de Feijóo, al que poco le importan los intereses de Galicia".

El parlamentario del PSdeG ha sostenido que el acuerdo aprobado en la Cámara baja sí contempla todas las reivindicaciones de Galicia y también ha emplazado a la Xunta y al PP a "dejar de mentir". Además, ha recordado que la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048 fue aprobada por el gobierno del popular José María Aznar, mientras que, conforme ha destacado, fue el gobierno de Pedro Sánchez quien inició el camino de la gratuidad y aprobó las bonificaciones de los peajes actualmente en vigor.

"PSOE Y BNG CONSUMARON LA MAYOR DE LAS TRAICIONES A GALICIA"

Sin embargo, el popular Roberto Rodríguez ha asegurado que "hace menos de 24 horas que PSOE y BNG" consumaron lo que ha calificado como "la mayor de las traiciones a Galicia" al "prostituir la voluntad de los gallegos expresada unánimemente" en la Cámara gallega.

El diputado del PP ha dicho que la voluntad unánime de la Cámara gallega perduró a lo largo de 16 años y fue "reventada a cambio de nada" en los "estertores de un sanchismo que agoniza en estos días entre calor, fútbol y cloacas".

Roberto Rodríguez ha asegurado que la Cámara gallega aprobó por cuarta vez de forma unánime solicitar el traspaso de la competencia de la AP-9 en los términos previstos en la proposición de ley orgánica, es decir, "asumiendo el Estado las repercusiones financieras de los convenios en vigor, de las actuaciones e infraestructuras ya comprometidas y las necesarias en el futuro que no sean responsabilidad de la Xunta y, en concreto, la posible nulidad de las prórrogas".

Asimismo, "asumiendo el Estado la dotación económica necesaria para ampliar las bonificaciones y eliminar el incremento extraordinario del 1% durante 20 años acordado por el gobierno socialista del señor joyas". "Eso es lo que el parlamento aprobó y lo que ustedes vienen de traicionar", ha dicho.

El dirigente popular, además, ha cuestionado de "cuánto es la mordida" y "dónde están las joyas" para que BNG y PSOE "consumen" esta "traición".

Roberto Rodríguez ha sido el encargado de defender la proposición no de ley de los populares, que ha sido aprobada con el voto en contra de PSOE y BNG, y a través de la que han instado al Gobierno a respetar el texto aprobado por unanimidad en la Cámara gallega, sin que el traspaso implique cargas económicas, deudas o compensaciones; a garantizar que las bonificaciones actualmente vigentes sigan siendo financiadas por el Estado. El texto pide además, entre otras cuestiones, financiar con cargo a los presupuestos generales del Estado todas las actuaciones e infraestructuras comprometidas.

LA CONSELLEIRA ACUSA A PSOE Y BNG DE ROMPER EL ACUERDO

Tras el debate de las iniciativas, la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha solicitado la palabra para acusar a PSOE y BNG de romper la unanimidad con la que Galicia llevaba más de una década pidiendo el traspaso de estas infraestructura.

Así, ha sostenido que el acuerdo entre PSOE y Sumar "nada tiene que ver" con lo aprobado en la Cámara gallega al asegurar que supone que "sean los gallegos los que asuman la supresión del 1%d el incremento tarifario" y la "ampliación de las bonificaciones".

La titular de Planificación de Infraestruturas ha pedido "sentido común" para volver al texto consensuado en la Cámara gallega. "Galicia quiere una transferencia pleno pero no ausmiendo costes económicos que no nos corresponden", ha dicho.

Tras la intervención de la conselleira, el presidente de la Cámara gallega, Miguel Santalices, ha abierto un turno de réplica con las intervenciones de todos los grupos, incluido el PP, un hecho que ha motivado la protesta de la bancada socialista, que consideraba que, en virtud del artículo 75.5 del reglamento de la Cámara solo debería intervenir la oposición.

Por ello, los socialistas exigieron al titular del Legislativo gallego que diese lectura a este punto, sin que ello se llegase a realizar toda vez que Santalices aseguró que el asunto ya había sido consultado a los servicios jurídicos.