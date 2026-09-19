Podemos Galicia activa primarias para candidaturas locales solo en cuatro de las siete urbes y otros cinco municipios

Archivo - Imagen de una urna en unas elecciones. - JUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha activado en toda España sus procesos internos de primarias para las elecciones autonómicas que celebrarán algunas comunidades el año próximo, así como para las municipales del 23 de mayo de 2027. En Galicia y a la espera de futuras confluencias que se puedan cerrar, la formación morada solo recoge procedimientos abiertos en cuatro de las siete ciudades de la comunidad, así como en otras cinco localidades.

En concreto, este proceso está previsto en A Coruña, Lugo, Santiago de Compostela y Vigo. De hecho, en la ciudad olívica figuran dos listas encabezadas por Luz Calia Miramontes y Óscar Lomba, que lidera la candidatura denominada 'OLA' (Organización, Loita e Acción).

En A Coruña, la lista que figura en el procedimiento de primarias está encabezada por Aitor Neira; en Lugo, por Ximena Cheda; y en Santiago, por Javier García.

Además, otros cinco municipios --tres de la provincia de A Coruña (Laxe, Padrón y Arteixo) y otros dos de Pontevedra (Vilagarcía de Arousa y Sanxenxo)-- tienen procesos abiertos, con una lista en cada uno de los casos.

En el caso de Laxe, encabeza la precandidatura Fernando del Moral; Carlos Nogueira en Arteixo; y Belén Angueira en Padrón. En el caso de Sanxenxo, la cabeza de lista es María del Carmen Mariña; mientras que en Vilagarcía ocupa este puesto Lucas Meda.

El calendario anunciado por Podemos para todos los procesos electorales abiertos --autonómicos y municipales-- establece que el 30 de septiembre se publicarán las listas, que quedarán reafirmadas el 2 de octubre. Ese mismo día se abrirá la campaña, para dar paso a las votaciones entre el 5 y el 11 de octubre. Los resultados se conocerán el día 13 del mes que viene.

En todo caso, una vez cerrado este primer proceso, fuentes de la formación morada en Galicia han asegurado que habría la posibilidad de abrir otro proceso en más municipios.

Asimismo, estas mismas fuentes han confirmado a Europa Press que en diferentes localidades trabajan en candidaturas conjuntas, como es el caso de Vigo, y en A Coruña está previsto que este mismo lunes presenten una lista unitaria.

POSIBLES ALIANZAS

Una vez elegidos sus referentes internos en cada localidad, se abrirá el debate para estudiar posibles alianzas con otros espacios de izquierdas y decidir si cada candidatura acude a los comicios en solitario o acompañado de otras fuerzas.

Así, en lo relativo a confluencias con otras formaciones, Podemos formará parte del acuerdo anunciado en Ferrol el pasado mes de mayo para presentar una candidatura única en los comicios locales de 2027 junto con Ferrol en Común, Sumar, Anova y Esquerda Unida.

Mientras, en Vigo por el momento se mantienen al margen del pacto de mínimos sellado por Sumar Galicia y Esquerda Unida, aunque los responsables de ambas organizaciones aseguraron que el acuerdo es "una invitación" a que se sumen otros espacios, aunque priorizando el proyecto sobre otros debates, como la cabeza de lista o el formato con el que acudir a las urnas.

CONFLUENCIAS 2023

En las elecciones municipales de 2023, Podemos formó parte de confluencias en A Coruña, Lugo, Vigo y Ourense, en la mayoría de los casos con IU y Alianza Verde, a excepción de Vigo y Ourense, donde también se concentró el espacio de las mareas municipalistas de comicios anteriores.

Por otro lado, en Ferrol la formación morada e IU se enfrentaron en dos candidaturas, puesto que el número 1 de Ferrol en Común, el que fuera alcalde Jorge Suárez, pertenecía a IU, y Podemos presentó otra lista al margen.