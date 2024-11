La Policía defiende ante la AN la relación de Sito Miñanco con el buque Thoran que transportaba 3,3 toneladas de cocaína

MADRID/PONTEVEDRA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de varios de los acusados en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional (AN) contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, han tratado de desmontar este martes la relación de esa organización con el buque Thoran --que transportaba 3,3 toneladas de cocaína-- sosteniendo que no hay comunicaciones de los investigados con ese navío, pero el inspector que arrancó la conocida como 'operación Mito' ha explicado que el 'narco' era "profesional" y, por tanto, "lo último que iba a hacer era tener directamente contacto con un barco que llevaba 4.000 kilos".

Así se ha pronunciado este martes el inspector de la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco), que ha explicado que "una de las cosas que ellos --los acusados que pertenecían a la organización de Sito Miñanco-- hacen muy bien es no tener contacto directo con el barco".

Según el escrito de acusación, ese barco fue interceptado con ese cargamento de droga en octubre de 2017 y los investigadores señalan que la sustancia estupefaciente que transportaba iba destinada a la red de Sito Miñanco.

El inspector ha explicado que entiende que "había gente de la organización que tenía que tener contacto con el barco" pero no las personas cercanas al capo. "Eso es una medida de seguridad básica para ellos, montan un sistema de comunicaciones para que nadie de su organización hable con el barco", ha explicado para luego añadir que los únicos audios que hay y que relacionan a Prado Bugallo con el barco son en los que habla con alguien al que se denomina 'Turco', que es quien le da la noticia del abordaje.

"Pero es que es una persona muy inteligente y tiene mucha experiencia. Y lo último que va a hacer es tener directamente contacto con un barco que lleva 4.000 kilos de cocaína que él tiene que recoger. Eso es una norma básica suya, es normal", ha insistido.

TRABAJO POLICIAL "INDEPENDIENTE"

Por otro lado, ha afirmado que su trabajo fue independiente y al margen de cualquier otra operación que llevaran a cabo otras fuerzas de seguridad del Estado respecto al 'narco' gallego.

Como ya dijo en la primera sesión, ha incidido en que desconocía que ese navío estuviera en el foco de otra investigación que se llevaba en un procedimiento de Alicante por la Guardia Civil, y que de hecho el abordaje del mismo supuso una sorpresa para su equipo Udyco.

También ha negado que su operación se iniciara después de que un juzgado gallego tumbara otras pesquisas que se habían acometido previamente: "Esta investigación, personalmente, le puedo decir que la iniciativa es mía. Y todo esto que me está diciendo es ciencia ficción. O sea, no. Contundentemente, no. Esa operación la empecé yo personalmente, a mi iniciativa, porque me hicieron jefe en enero de 2016, del Grupo Marbella".

Así, ha insistido ante las preguntas de las defensas en que no se dieron duplicidad de investigaciones contra Miñanco porque, entiende que fueron "dos investigaciones completamente diferentes".

Al hilo, ha tratado de defender su trabajo frente a las preguntas que ponían el foco en que las acusaciones se apoyaban en inferencias y no en pruebas. El inspector ha recalcado que lo que tienen "más fuerte" contra esta organización son los audios de las intervenciones telefónicas: "Conversaciones grabadas que son declaraciones propias, que son autoinculpaciones de alguna manera".

LA RELACIÓN BOYE-SITO

Capítulo aparte ha merecido una vez más la parte de la causa que afecta al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Este letrado fue procesado por su presunta participación en el operativo orquestado con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid-Barajas en febrero de 2017.

Según la investigación, los 'narcos' habrían contactado con Boye y con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

De este modo, Boye y otros dos abogados se sientan en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía. El fiscal solicita para Boye 9 años y 9 meses de prisión mas una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.

Este martes, el inspector ha señalado que tuvieron conocimiento de la relación de cliente-abogado de Sito Miñanco con Boye cuando detectan que este último acudiría a una reunión en la que se iba a tratar el tema de la recuperación de la cantidad incautada.

Pero minutos después de aseverar que no sabía si hubo relación anterior de ambos, se ha corregido a sí mismo y ha explicado que "sí es verdad que José Ramón (Prado Bugallo) ya trató con él (previamente) porque hay algún audio en el que él puede ser que esté incluso hablando de algún permiso, que haya tratado con algún permiso o algo".

Fuentes de la defensa de Boye consultadas por Europa Press han señalado que este extremo es relevante porque demostraría que no apareció para blanquear dinero, sino que ya era abogado del 'narco' en varias causas y también era letrado de otro de los principales investigados, Enrique García Arango. Insisten estas fuentes en que no estuvo en ninguna de las reuniones que los investigadores citan en sus atestados y menos en una en que se hablara de dinero.

El inspector, no obstante, sí que ha aseverado que tienen constancia de una conversación telefónica de Pedro González Rubio --otro encausado-- que habla de una reunión en la que sí participaría Boye y una hija de Prado Bugallo.

"Hay un audio muy claro en el que Adriana --otra encausada-- le explica a González Rubio que esta gente va a recuperar el dinero y que a nadie le gusta perder el dinero. Hay una declaración que es absolutamente incompatible con que el dinero fuera de González Rubio. Ese dinero no era de él", ha explicado el inspector señalando que el efectivo incautado era de la organización de Miñanco.

"TENTÁCULOS EN TODOS LOS LADOS"

Este martes ha arrancado la segunda testifical del juicio, la de otro inspector que ha vuelto a hacer un repaso del origen de la investigación. Como dato relevante ha apuntado que en los inicios de este operativo contra Sito Miñanco fueron muy cautelosos en el equipo con las vigilancias porque esa organización criminal tenía "tentáculos en todos los lados".

Así, ha explicado que cualquier gestión que pudieran hacer en un departamento "podía trascender", y que de hecho les pasó en alguna ocasión. "Fuimos a hacer una gestión a una oficina de Policía Local en Marbella, yo conducía un X6, y creo recordar que una semana después se radió la matrícula de ese X6", ha indicado.

"Las gestiones tienen que ser muy delicadas", ha apuntado para luego explicar que para evitar esas filtraciones "se evitó y se esperó hasta el final de la investigación, a la explotación final, para hacer todo el tema de blanqueo".

La fiscal ha preguntado también al inspector por una frase que se le interceptó a Sito Miñanco en relación a un posible pago de la droga a su fuente colombiana: 'Para pagar parte del coche por delante'.

El agente ha especificado que "esto es argot" propio de narcotraficantes y que infieren que se refería "a la sustancia estupefaciente, en diferentes tamaños". "Depende de la escala de la organización, un coche es un kilo, un coche puede ser un fardo, o un coche puede ser una partida", ha indicado, para luego puntualizar que no identificaron que existiera la posibilidad real de que hubiera algún tipo de pago de un vehículo.