La Policía investiga la aparición en Vigo de varios coches con ruedas pinchadas, alquilados por seguidores del Lyon

Ambiente previo al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Celta de Vigo y el Olympique de Lyon, en los alrededores del estadio de Balaídos, a 12 de marzo de 2026. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación por los incidentes que rodearon la disputa del partido, este jueves, entre Real Club Celta y Olympique de Lyon y, tras la detención de un miembro del grupo Tropas de Breogán, presuntamente implicado en un ataque a aficionados franceses, ahora investiga también la aparición de varios vehículos con las ruedas pinchadas, coches que fueron alquilados por los seguidores del Lyon para desplazarse a Vigo.

Los coches dañados estaban estacionados en la zona de As Travesas, y se trata de vehículos con matrícula portuguesa, que han sido alquilados por los seguidores del equipo francés, que habrían llegado a la ciudad procedentes del aeropuerto luso de Oporto.

Fuentes policiales han señalado que se trata de al menos una decena de coches y, de varios de ellos, hay constancia de que han sido alquilados por hinchas del Lyon, aunque se sigue investigando y podrían ser más.

Con respecto a la pelea multitudinaria del pasado miércoles, la Policía confirmaba en las últimas horas la detención de un hombre, miembro de las Tropas de Breogán, por su implicación en el ataque a un grupo de seguidores franceses en un establecimiento hostelero de la calle Areal.

Sobre las 23.30 horas del miércoles un grupo de encapuchados, armados por palos y tubos, se presentó en el local, donde estaban los visitantes, y la emprendieron a golpes, causando heridas a varias personas (al menos una fue trasladada a un centro médico) y daños en el local. La Policía identificó a una veintena de personas y hay un detenido, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.