La Policía Local de Ourense rescata a una mujer en riesgo de caer al vacío desde un balcón

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Ourense rescataron durante la madrugada del pasado sábado, 31 de octubre, a una mujer que se encontraba en riesgo de caer desde un balcón de un edificio de la ciudad.

Los hechos se iniciaron alrededor de las 03.23 horas, cuando la sala operativa del 092 movilizó a una patrulla tras recibir un aviso que alertaba de una discusión y gritos procedentes de un inmueble. A su llegada, los efectivos policiales comprobaron que la mujer se hallaba en el exterior del balcón en una posición "peligrosa" y con riesgo inminente de precipitarse al vacío.

Ante la gravedad de la situación, uno de los policías permaneció en la vía pública para intentar tranquilizar a la mujer, mientras que el resto de los agentes accedió con urgencia al edificio. Ante la imposibilidad de entrar a la vivienda, los policías abrieron la puerta de emergencia y alcanzaron el balcón.

Una vez en el lugar, uno de los agentes consiguió sujetar a la mujer, mientras que otros dos compañeros colaboraron para introducirla en el interior del inmueble y ponerla a salvo.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional se incorporaron al dispositivo para colaborar en las actuaciones necesarias y garantizar su seguridad hasta la llegada de los servicios sanitarios. Finalmente, la mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para su valoración y atención médica.