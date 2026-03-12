La Policía Nacional detiene a un ultra del Celta por la pelea con aficionados del Lyon en Vigo

Imágenes de aficionados del Lyon entrando a Balaídos. - ADRIAN IRAGO-EUROPA PRESS

VIGO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a un ultra del Celta por su supuesta implicación en la pelea con aficionados del Lyon ocurrida esta pasada noche en Vigo.

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, una persona ha sido arrestada -- perteneciente a 'las tropas de Breogán -- y, dado que continúan las investigaciones, no se descartan más detenciones después de los incidentes ocurridos en el entorno de un local de ocio nocturno de la calle Arenal.

Allí se encontraba un grupo de aficionados franceses cuando se presentaron varias personas encapuchadas y armadas con palos.

Aunque los responsables del local cerraron las puertas del establecimiento, los encapuchados comenzaron a golpear y romper los cristales, mientras que los hinchas del Lyon también trataron de enfrentarse a los atacantes lanzando mobiliario.

Hasta el punto se desplazaron numerosas unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local. Así, el 061 movilizó dos ambulancias y, finalmente, fue trasladada una persona herida, que fue atendida en el PAC de la calle Pizarro.