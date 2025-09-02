Policía Nacional de Ourense detiene a tres personas como presuntos autores de un delito de robo con violencia y lesiones - POLICÍA DE OURENSE

OURENSE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense ha detenido a tres personas como presuntos autores de un delito de robo con violencia y lesiones que tuvo lugar durante la madrugada del pasado día 10 de agosto, en una calle del centro de la ciudad.

Tal y como ha trasladado la policía en una nota de prensa, el hecho que origina la detención se produjo sobre las 04.00 horas de la madrugada cuando la víctima se dirigía a su domicilio coincidiendo en el trayecto con tres individuos.

En ese momento, supuestamente procedieron a agredirle físicamente, produciéndole diversas lesiones de carácter grave, con el objetivo de sustraerle su teléfono móvil.

Agentes de Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense, realizaron una investigación de los indicios obtenidos, consiguiendo hacerse con los elementos necesarios que permitieron identificar a los autores de la agresión.

Así, durante la mañana del día 28 de agosto, varios indicativos de la Policía Nacional se trasladan al municipio pontevedrés de Lalín, donde procedieron a la localización y detención de los tres presuntos responsables. Posteriormente, han sido puestos a disposición judicial.