La política gallega muestra su solidaridad con las víctimas de Urda (Toledo) desde el Parlamento

Minuto de silencio en el Parlamento de Galicia en solidaridad con las víctimas de Urda (Toledo), a 29 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de representantes políticos gallegos, entre los que se incluyen responsables del PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana, han participado en el minuto de silencio que se ha celebrado esta mañana en el exterior del Parlamento en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Las escalinatas exteriores de la Cámara gallega han sido el escenario de este gesto, que se ha celebrado a las 12.00 horas ante la presencia de su presidente, Miguel Santalices. El minuto de silencio ha terminado con un aplauso de todos los allí presentes como muestra de apoyo hacia las personas afectadas y a sus familiares y amistades.

Por parte de los grupos políticos, entre otros nombres, han acudido el portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea. Por parte del PSdeG, ante la ausencia de su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro --que secundó otro minuto de silencio en Lugo--, han estado presentes varios diputados, como Patricia Iglesias y Aitor Bouza.

Este gesto se une al que han realizado diversas administraciones e instituciones en toda España, incluida Galicia. Los primeros en hacerlo fueron los ayuntamientos en la tarde del miércoles y, este jueves, se han sumado muestras de apoyo del Gobierno en la Delegación y Subdelegaciones y de la Xunta en el edificio de San Caetano, además del Parlamento.