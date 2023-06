Pontón acusa a Feijóo de "tratar de ocultar" su agenda con Vox y "jugar" con la "vida y seguridad" de las mujeres

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa ofrecia en el Pazo do Hórreo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "tratar de ocultar" su agenda con Vox y "jugar" con la "vida" y con la "seguridad" de las mujeres.

La líder de los nacionalistas gallegos se ha pronunciado de este modo al ser preguntada por las palabras del dirigente popular en una entrevista en la Cadena Ser, en las que sostuvo que la violencia machista es una "obviedad" y que, por lo tanto, "lo obvio" no debe llamar la atención de que "no esté en los textos".

"Feijóo sabe que miente cuando hace referencia a que no se habla de violencia de género en ese acuerdo porque es una obviedad. No se habla de violencia de género en ese acuerdo porque es obvio que el Partido Popular está pactando con una extrema derecha que cuestiona la existencia misma de la violencia de género", ha subrayado Pontón, que ha asegurado que se trata de un tema "sobre el que no se puede pasar de puntillas".

La dirigente nacionalista ha recordado que cuando empezó a participar en política y a conocer el marco legislativo le "ponía los pelos de punto" observar como "mujeres que cuando iban a presentar una denuncia en los juzgados les decían que, como eso no era un delito, tenían que volver a su casa y esperar a que la próxima vez les dejase más marca, y que con esa realidad fuese otra vez a denunciar en el juzgado".

"Yo no sé si el Partido Popular y Vox lo que nos quieren es llevar de nuevo a las mujeres a esa situación y eso es lo que nos estamos jugando en estos momentos", ha dicho Pontón, que ha incidido en que el PP está "pactando con quien quiere llevar hacia ahí".

La portavoz nacional del Bloque ha lamentado que se estén "rompiendo consensos" que "nacieron de la lucha feminista y que dejaron atrás a muchas mujeres que pagaron con su vida el silencio que había en la sociedad". "Esto no es una cuestión menor, es una cuestión central y el PP lo que quiere es ocultar esa agenda que tiene con la extrema derecha, que atenta contra los derechos de las mujeres", ha subrayado.

"Es un tema central y es gravísimo lo que está haciendo el PP, porque está jugando con la vida de las mujeres, con nuestra seguridad y no se lo podemos permitir", ha subrayado la dirigente nacionalista, que ha incidido que esto también está en juego el próximo 23 de julio.