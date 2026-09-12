Pontón acusa al PP de "hacer electoralismo" con Ceuta y advierte de un escenario internacional "convulso e inestable"

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al Partido Popular de "aprovechar" la crisis migratoria en Ceuta --tras la entrada masiva de miles de personas migrantes-- para "hacer electoralismo" y ha enmarcado el inicio del curso político en un contexto internacional "cada vez más convulso e inestable", denunciando que "los tambores de guerra pasaron de ser un ruido de fondo a convertirse en la banda sonora principal".

Durante su intervención tras reunirse el Consello Nacional del BNG este sábado en Santiago, la líder nacionalista ha arremetido contra el "imperialismo yankee" y ha denunciado bloqueos "ilegales e inhumanos" en Cuba y un genocidio en Gaza. En este contexto, ha hecho una defensa explícita de "la paz, la vida y la dignidad humana" frente a la actitud de los "sátrapas" que juegan con las vidas humanas.

Ante esta esta situación y esta coyuntura internacional, Pontón ha subrayado que "la respuesta no puede ser el miedo, sino la defensa clara y sin complejos de la libertad, de los derechos, de la igualdad".

Al abordar la crisis migratoria en Ceuta --tras la entrada masiva de miles de personas el pasado 31 de julio--, Pontón ha lamentado el fallecimiento de personas y ha denunciado que miles de migrantes fueron "engañados por Marruecos y abandonados por el Gobierno español".

A este respecto, la dirigente nacionalista ha tildado de "negligente" la gestión del Ejecutivo central, advirtiendo de "la deshumanización de estos tiempos y la falta de empatía" crean un "caldo de cultivo para la xenofobia". En este escenario, la portavoz del BNG ha acusado al "PP más ultra" de "aprovechar" esta crisis humanitaria para "hacer electoralismo y azuzar el odio contra migrantes, niños y niñas".

Pontón ha afirmado que este comportamiento "no representa a la sociedad gallega", recordando que Galicia es un pueblo que "sabe lo que es emigrar". Asimismo, Pontón ha arremetido contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusándole de demostrar en este inicio de curso que vuelve a "escoger el PP antes que a Galicia".

La líder de la formación ha criticado que Rueda, tras hacer una crítica al absentismo laboral, no acudiese al Consello de la Xunta para desplazarse a Madrid a "hacer de palmero de Feijóo", remarcando que "los gallegos no le pagan por ser el palmero de Feijóo, sino por mejorar la vida de la gente".

Con todo, ha definido al titular del Ejecutivo gallego como "el presidente del no a Galicia y el más desleal" de la historia de la comunidad, denunciando el contraste entre "un BNG útil y un PP inútil".