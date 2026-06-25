Pontón acusa a Rueda de "boicotear" la transferencia de la AP-9 y "traicionar" el futuro de Galicia

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, atiende a los medios en Vigo, antes de asistir a la toma de posesión de Carmen García ;Ateo, como nueva rectora de la UVigo. - EUROPA PRESS

VIGO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado este jueves que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está "boicoteando" la transferencia de la autopista AP-9, lo que supone "traicionar el futuro" de Galicia.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, antes de asistir al acto de toma de posesión de Carmen García Mateo como nueva rectora de la Uvigo.

Pontón ha subrayado que esta jornada, en la que se ha dado luz verde en el Congreso al acuerdo para la transferencia de la autopista (con el voto en contra de PP y Vox), es "un gran día" para Galicia, y supone un avance efectivo.

"Lamento que el PP, cada vez que hay un avance para Galicia en el que participa el BNG, se pone en contra, demostrando que pone por delante los intereses del partido y que está, en cierta manera, traicionando el futuro de este país", ha señalado la líder nacionalista.

Al respecto, ha cuestionado a Rueda sobre "qué va a hacer" una vez aprobada la transferencia y ha dado por hecho que la va a "boicotear", al igual que hizo al "decir no" a la reducción de 4.000 millones de euros de la deuda.

Pontón ha instado al presidente de la Xunta a responder a esa pregunta. "¿Va a negarse también a negociar esta transferencia en la Comisión Mixta?", ha preguntado, antes de avanzar que Rueda "va a hacer exactamente lo mismo" que hizo al renunciar a la quita de la deuda "que negoció el BNG".

"Hoy los gallegos y gallegas se sienten orgullosos de que podamos dar pasos adelante, como es conseguir la transferencia de la AP-9. Es una pena que hoy haya un gallego como Rueda, que esté triste y que esté boicoteando un avance para todos los gallegos", ha afirmado Ana Pontón.