Pontón acusa a la Xunta de "poner excusas" para no acoger a menores migrantes "en situación de abandono" en Ceuta

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado a la Xunta de "poner excusas" para no acoger a menores migrantes que están en Ceuta "en situación de abandono".

En declaraciones a los medios este jueves en el municipio ourensano de Barbadás, Pontón ha subrayado que se trata de una cuestión "muy sensible" en la que entiende que hay "una responsabilidad clara y directa" de las comunidades autónomas, "que son las que tienen las competencias en materia de menores".

"Lo que vemos es un gobierno de la Xunta que está poniendo excusas para no aplicar la solidaridad que yo creo que es lo que representa a la mayoría de los gallegos y de las gallegas", ha remarcado.

En esta misma línea, la líder nacionalista ha defendido que Galicia es un pueblo emigrante, lo que hace que la ciudadanía gallega "sea muy sensible ante situaciones que otras personas migrantes puedan tener en otras partes del mundo".

Por todo ello, Ana Pontón ha instado a la Xunta a "ponerse a disposición" para acoger a una parte de los menores.

"Estamos hablando de 1.000 menores que hay que distribuir en el conjunto del Estado español. Quiero recordar que cuando empezó la guerra en Ucrania acogimos a más de 3.000 personas sin ningún problema. No sé por qué se ponen tantas excusas para no dar una solución al problema que hay en este momento ante los menores que están en Ceuta en situaciones inhumanas", ha enfatizado.

En este contexto, se ha preguntado si "lo que quiere hacer el PP" es "cronificar" la situación porque "cree que así puede sacar tajada política".