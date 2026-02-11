Pontón afea un "regalo a las eléctricas" con la reforma del canon eólico y Rueda le recuerda: "Está suspendida"

Rueda interviene en el Parlamento. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha llevado al pleno del Parlamento la reforma del canon eólico de la Xunta para denunciar que se dejará de ingresar "este año" 1,6 millones "a favor de las eléctricas", una crítica por lo que ve "un regalo millonario" a la que el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha respondido con que su entrada en vigor está "suspendida" hasta enero del año próximo.

"¿Alguien de los que le prepara la pregunta le dijo que el artículo 64 de la ley de acompañamiento (medidas fiscales y administrativas) dice que esa modificación está suspendida y que no entra en vigor en todo el año? ¿No lo sabía? Claro que lo sabía, lo que pasa es que hace como si no lo supiera para que le quede bien la pregunta", ha esgrimido Rueda, antes de añadir: "Que no le fastidien la pregunta con la realidad".

Con independencia de la suspensión (que figura en el texto de la norma hasta enero de 2027), Pontón ha insistido en que el Gobierno que dirige Rueda legisla para "favorecer a las eléctricas" mientras que "300.000 gallegos y gallegas viven en pobreza energética".

Enfrente, ha reivindicado el modelo del BNG --con una tarifa eléctrica gallega-- y el concurso eólico que en su día puso en marcha el Gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas. Además, ha emplazado al titular de la Xunta a "seguir el ejemplo" del alcalde nacionalista de Muras para "poner la riqueza eléctrica del país al servicio de la ciudadanía".

Además, la líder del BNG ha puesto sobre la mesa otras propuestas de su formación como la creación de una empresa pública de energía para "bajar la factura de la luz" y que los beneficios "reviertan en Galicia".

Además de quejarse de sus "datos 'al chou' --"al azar"--, Rueda le ha respondido que el que fuera presidente del bipartito, Emilio Pérez Touriño, ha cuestionado públicamente el concurso eólico, y ha afeado que la "bravura" del BNG no se evidencie en una oposición más contundente ante decisiones del Gobierno como el recurso, ya admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC), contra varios preceptos de la ley de acompañamiento de 2025 que afectan al eólico y a dependencia.

"ACUERDO" PARA QUE EL TC "QUITE SUS MANOS DEL AUTOGOBIERNO"

Pontón ha respondido que el BNG "está en contra de cualquier injerencia" del TC porque no quiere que decidan por Galicia "desde Madrid" y por entender que "no es un árbitro neutral, sino un tribunal que PP y PSOE tienen absolutamente pactado para defender el centralismo".

En esta coyuntura, ha planteado a Rueda "un acuerdo" para impulsar una iniciativa desde el Parlamento encaminada a que "el TC quite sus manos del autogobierno gallego". "¿Qué va a escoger? ¿Centralismo o defensa del autogobierno?", se ha preguntado, mientras que Rueda ha acogido este planteamiento con ironía y ha interpretado que la líder nacionalista estaba sugiriendo "abolir el Constitucional".

Además de dirigirse al PSOE para preguntar qué le parecía la propuesta, Rueda ha esgrimido que este tipo de planteamientos muestran "el totalitarismo y populismo" del BNG, al que ha acusado de pretender "abolir" un tribunal porque "no le gustan sus sentencias".

"Este es el Bloque en estado puro", ha afeado, y ha instado a Pontón a "no confundirse" antes de incidir en que es el Gobierno el que, "inducido por las eléctricas" --ha vuelto a hacer hincapié en la obligación de repotenciar-- impulsa el recurso que provoca la "suspensión" de los artículos. "Y lo hace con cómplices, con la procesión de 'Os Caladiños', los mansos en Madrid, que son ustedes, señora Pontón", ha agregado.