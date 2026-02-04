Pontón afirma que el BNG estudiará la prohibición de acceso a redes sociales a menores y apela a regular las plataformas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el Consello Nacional, a 24 de enero de 2025. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha señalado que estudiarán la propuesta del Gobierno de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, mientras ha puesto el foco en conocer si las plataformas están "suficientemente reguladas".

En una rueda de prensa en Santiago, la líder nacionalista ha señalado que hay un debate "muy claro" sobre cómo influye la tecnología y las redes sociales en el desarrollo de los niños, especialmente, ha dicho, "en su desarrollo emocional".

En este sentido, ha apuntado que hay "muchas evidencias" que apuntan a que las redes sociales "están influyendo de manera negativa en la adolescencia", por lo que ha indicado que la medida avanzada este martes por el presidente Pedro Sánchez "hay que estudiarla".

En todo caso, ha defendido que el BNG "siempre va a estar en que se proteja a la infancia y a la adolescencia", apostando por "proteger su derecho a la salud mental" y a "acceder a una serie de plataformas" que, ha añadido, "están ahí y forman parte de nuestra vida".

Por ello, ha señalado que "quizás el debate no tiene que ser solo la edad", sino "cómo funcionan estas plataformas" y si "están suficientemente reguladas" porque, en su opinión, "hay muchas dudas al respecto".