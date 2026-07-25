Pontón agita la "victoria" contra Altri en una multitudinaria manifestación: "Hay un cambio en marcha imparable"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha agitado la "victoria" contra Altri en una multitudinaria manifestación del Bloque en Santiago con motivo del Día da Patria, 25 de julio. "Hay un cambio en marcha imparable", avisa.

En declaraciones a los medios, la líder del Bloque ha reclamado el derecho de Galicia como "nación" a "construir un futuro mejor para todos y todas". Así, reivindica que los gallegos han conseguido "hitos tan importantes" como "paralizar Altri": "Una rotunda victoria del pueblo gallego y una derrota sin paliativos del PP".

Al respecto, avisa de que "la victoria de Altri es una más de las que vendrán porque en este país hay un cambio en marcha imparable que reclama un gobierno que defienda ante todo y ante todos los intereses de los gallegos y las gallegas".

Por ello, apuesta por un cambio de gobierno que abogue por la defensa de los servicios públicos, el idioma propio de Galicia y los derechos de las mujeres, entre otros.

"Queremos escribir nuestra propia historia y que Galicia tiene que tener voz propia en este mundo", afirma. Remarca que esta "nación valiente" que "no fue escrita en un papel" es el "resultado de siglos de historia" y que "fue construida generación tras generación". "Se mantiene en pie porque cuando algunos quisieron silenciarnos hubo gente valiente dispuesta a defenderla y cuando quisieron apagar nuestra voz hubo quien habló más alto", subraya.

"Hay una sociedad harta de un gobierno popular que nos está dejando atrás y de un presidente que está trabajando en contra de nuestra lengua, lo que más nos une como sociedad", censura. Por ello remarca que el Bloque tiene una "gran responsabilidad". "Somos la esperanza de este país". "Vamos a por todas, un BNG imparable, dejándose la piel por lo gallegos", sentencia.

FUTURO DEL GALLEGO

Preguntada por las palabras del presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, para pedir que los partidos políticos dialoguen y "se pongan de acuerdo" para sentar "las bases del futuro de la lengua gallega", Pontón ha recordado que ya pidió una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre este tema. "A pesar de su negativa, seguimos con la mano tendida para dialogar", dice.

"Lamentablemente, tenemos a un presidente y a un PP que siguen detrás de la pancarta contra el gallego", critica la portavoz nacional del Bloque, quien quiere que el gallego dure "mil primaveras más".

(HABRÁ AMPLIACIÓN CON FOTOS PROFESIONALES)