La portavoz del BNG, Ana Pontón, acompañada de las cabezas de lista al Congreso por Ourense, Pontevedra y Lugo, Noa Presas, Carme da Silva y Olalla Rodil, respectivamente, en un acto en Ourense con motivo del 25N - BNG

OURENSE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha apelado al voto femenino de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre a través de un programa electoral "impregnado de feminismo" con medidas para "avanzar en igualdad, incrementar los recursos de lucha contra la violencia de género y que los criterios de distribución de estos fondos tengan en cuenta la realidad gallega".

"Quiero pedirle a todas las mujeres gallegas que este próximo 29 de noviembre concentremos todo el voto del BNG, que vayamos a votar con orgullo de ser mujeres, de ser feministas y de ser gallegas para conseguir que la igualdad se haga real, no les vamos a fallar", ha recalcado en un acto en Ourense en el marco del 25N, Día contra las violencias machistas, acompañada de las cabezas de lista por Ourense, Pontevedra y Lugo, Noa Presas, Carme Da Silva y Olalla Rodil, respectivamente.

Así, Pontón ha reivindicado su formación como "alternativa frente a la involución machista del PP de Feijóo", afeando que, como presidente de la Xunta, "cuestionó el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y se atrevió a reducir las ayudas a las víctimas de violencia machista en plena crisis económica".

En esta línea, ha asegurado que el BNG "siempre se puso a la cabeza" de la lucha de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género y ha insistido en la necesidad de que estos avances "también se vean en la política del Estado", "frente a un PP que estuvo siempre en contra y con el freno de mano puesto".

"NI UN PASO ATRÁS"

"Este 25N es un día para recordar que el machismo mata y que sigue habiendo muchísima desigualdad en la sociedad. Desde el BNG queremos decir alto y claro que no vamos a permitir ni un solo paso atrás", ha subrayado la líder nacionalista.

A continuación, ha recordado que, desde que hay registro oficial, en Galicia fueron asesinadas casi 100 mujeres y, en el último año, se registraron 22 denuncias diarias. "Son sólo la punta del iceberg, porque hay muchas víctimas que detrás de las puertas de sus casas están viviendo en silencio y soledad una violencia que ni se puede aceptar ni se puede normalizar", ha lamentado.

En este sentido, la cabeza de lista al Congreso por Ourense, Noa Presas, ha reivindicado el "salir a las calles en contra de la hipocresía y en contra de cualquier retroceso". "Hoy vamos a escuchar muchos discursos contra la violencia machista de los que luego pactan con quien la niega", ha añadido.

Asimismo, la candidata por Pontevedra, Carme Da Silva, ha defendido, además, que los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual "sean públicos y se adapten a la realidad territorial gallega", calificando de "insuficiente" que la legislación estatal establezca uno por provincia. "Cuando menos debería exigir uno por área sanitaria", ha sostenido.

Además, la candidata por Lugo, Olalla Rodil, ha asegurado que el BNG "es la única candidatura que defenderá políticas feministas ante un avance del machismo" y ha insistido en la necesidad de "impulsar nuevos avances, blindando y ampliando los servicios públicos para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia".