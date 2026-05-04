Pontón augura que la ciudadanía de Lugo "pondrá al PP en la oposición" en las municipales: "En política no vale todo"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha mostrado convencida de que el PP "no va a durar más de un año" en el gobierno del Ayuntamiento de Lugo porque, ha augurado, "la ciudadanía de Lugo, en cuanto pueda votar, va a poner al PP en la oposición".

A preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa sobre la moción de censura que se votará el jueves en el consistorio lucense, la líder nacionalista ha asegurado que en Lugo "se está viendo la cara real del Partido Popular", un partido que "está dispuesto a todo con tal de hacerse con el poder, sin importarle las consecuencias que eso tenga y sin ningún principio ético".

"Lo que vamos a ver este jueves en Lugo es cómo el PP cree que puede pasar por delante de la ciudadanía comprando a una tránsfuga con pactos oscuros y sin importarle la opinión de la gente", ha reprochado.

Así, ha insistido en denunciar "una moción infame", para la que a los populares "no les importa valerse incluso de la muerte de tres concejales para hacerse con el poder". "Creemos que en política no vale todo", ha advertido antes de subrayar que la ciudadanía "responderá en cuanto tenga opinión de poder hacerlo en las urnas" mientras el BNG "seguirá defendiendo la democracia".

También ha cuestionado "cómo va a ejercer el poder" el PP en Lugo tras llegar al gobierno local "sin límites". "Está claro que es un partido al que no le importa la democracia. Estoy convencida de que no va a durar más de un año porque la ciudadanía de Lugo, en cuanto pueda votar, va a volver a poner al PP en la oposición", ha zanjado.