Pontón avala el apoyo del BNG en la Diputación de Lugo y acusa al PP de querer "usar a víctimas de violencia machista"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una reunión del gobierno alternativo de los nacionalistas celebrada en Santiago. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha defendido el pacto de los nacionalistas en la Diputación de Lugo con el PSOE para apoyar la candidatura de la alcaldesa de Burela, Carmela López, para presidir la institución provincial tras la dimisión de José Tomé por las denuncias de acoso sexual contra él y ha reprochado al PP que "quiera aprovecharse" de esta situación para hacerse con la Presidencia y "quiera utilizar a las víctimas de violencia machista".

A preguntas de los medios este martes en un acto en Santiago, la líder nacionalista ha tachado de "vergonzosa" la actitud de los populares en esta cuestión y ha insistido en que el BNG "siempre" dijo que "una persona sobre la que haya acusaciones tan graves no podía seguir".

"Lo que vamos a garantizar es que haya un gobierno donde esa persona no tiene ningún tipo de responsabilidad", ha defendido antes de pedir explicaciones al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, sobre si "pretendía hacerse con la Diputación, en la que no tiene mayoría, gracias a una persona acusada de agresión sexual".

En esta línea, después de que los populares tachasen como "pacto de la vergüenza" el acuerdo entre BNG y PSOE, Pontón ha asegurado que "lo que es vergonzoso" es la actitud del PP para "hacerse con la presidencia" y quiera, ha añadido, "utilizar así a las víctimas de violencia machista".

VENEZUELA

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre la liberación de presos políticos en Venezuela y si considera que eso muestra que el país vive una dictadura, la portavoz nacional del Bloque ha esgrimido que en Venezuela "hay una situación muy compleja y complicada".

Así, ha reiterado su crítica a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, "entre en un país soberano", algo que, ha insistido, "está fuera de la legalidad".

"Vamos a seguir trabajando para que el pueblo venezolano pueda decidir su futuro", ha subrayado antes de recordar que en España políticos independentistas catalanes "fueron encarcelados por poner urnas". "A lo mejor hay que tener cuidado con las comparaciones que se hacen", ha zanjado.