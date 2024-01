Pontón avisa que el BNG "no va decirle a los medios públicos qué fuerzas tienen que estar en los debates"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional y candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha avisado que su formación "no va a decirle a los medios públicos qué fuerzas" políticas tienen que estar en los debates electorales y ha vuelto a retar al presidente de la Xunta y del PP, Alfonso Rueda, a sentarse en un cara a cara con ella, como representante del primer grupo de la oposición.

"Me pregunto por qué no quiere un cara a cara; porque sabe que su gestión no se mantiene", se ha preguntado y concluido, a renglón seguido, Ana Pontón, quien ha vuelto a "retar" a Rueda a que "acepte dos debates con las fuerzas representativas", uno en la primera semana de la campaña y otro en la segunda, porque este tipo de actos "permiten a la ciudadanía tener un contraste" y es "un derecho de los ciudadanos". "No entiendo por qué escapa y huye", ha aseverado.

Pontón ha incidido en que "venimos de unas elecciones generales" en las que hubo un cara a cara que "a Galicia se le niega". "La razón es muy sencilla, el PP y el señor Rueda saben que están en tiempo de descuento por su nefasta gestión", ha dicho.

Preguntada por el formato de los debates, Pontón ha dicho que los nacionalistas "no le van a decir a los medios de este país cuáles son las fuerzas que tienen que ir a los debates". "Tienen que hacerla los medios y validarlo la junta electoral y lo raro es que el PP le diga qué fuerzas tienen que ir, lo lógico es que salga de la CRTVG", ha considerado.

La líder nacionalista ha recordado que el BNG ha llevado al Parlamento una ley para "garantizar" que haya dos debates, al menos, en campaña electoral pero "lamentablemente el PP votó en contra". Más allá de lo que diga la legislación, ha puntualizado, "hay un sentido democrático" y a la ciudadanía "le gusta ver a sus representantes y las alternativas de futuro".

"Lo que me pregunto es por qué se esconde y por qué no quiere el cara a cara", ha incidido Pontón, quien ha insistido en esa propuesta y sendos debates en la primera y segunda semana campaña.