Pontón y Besteiro afean el "colapso" sanitario a Rueda, que critica el "silencio cobarde" de ambos contra el Ministerio

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La situación de la sanidad pública gallega ha centrado este miércoles la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que los líderes del BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han reprochado el "colapso" sanitario al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha atribuido la "suspensión de muchísimos actos médicos" a la huelga contra el Ministerio de Sanidad y ha afeado el "silencio cobarde" de PSdeG y BNG al respecto.

El cara a cara ha arrancado con la intervención del jefe de filas del PSdeG, quien se ha referido a la manifestación convocada el próximo domingo en Santiago de Compostela para instar al presidente a no hacer "oídos sordos" al "clamor" de la ciudadanía que protesta contar las listas de espera, la falta de asistencia o el "colapso" de servicios.

Besteiro, que ha cargado contra la "autocomplacencia" del Gobierno gallego ha echado en cara a Rueda que Galicia sea la "cuarta comunidad por la cola en retribuir peor al personal sanitario" y presente uno de los peores porcentajes en fondos del gasto público médico destinado a la primaria.

"Solo nos supera la Comunidad autónoma de Madrid, un referente en la prestación de la sanidad", ha ironizado para asegurar que esta situación ha provocado que bajo los mandatos del PP se haya incrementando en un 25% la cifra de gallegos que tiene un seguro médico privado.

En este sentido, la líder del BNG, Ana Pontón, ha censurado, en un contexto de "atención primaria desbordada", "urgencias colapsadas" con "cientos de personas esperando en los pasillos", el presidente de la Xunta opte por poner en marcha "un plan para llenar de chiringuitos la costa".

Pontón ha criticado que a Alfonso Rueda le parezca "normal" una "realidad de las urgencias" que pasa por enfermos "esperando horas" en los pasillos de los hospitales para ser atendido. "Y esto no pasa por casualidad ni por incompetencia, es también ideología, porque ustedes llevan desde hace 17 años deteriorando la sanidad pública para beneficiar a la privada", ha denunciado Pontón.

La portavoz nacional del BNG ha acusado al PPdeG de recortar "1.650 millones de euros" en atención primaria" y provocar una situación en la que "11.000 niños y niñas están sin pediatra". "Maltrata al personal sanitario, que es extraordinario pero está en una situación límite" y, "por si fuera poco, su Gobierno dedica cada año más a financiar la sanidad privada", ha censurado.

EL PRESIDENTE DE LA XUNTA DEFIENDE SU GESTIÓN Y CRÍTICA AL MINISTERIO

Al respecto, el máximo mandatario autonómico ha reprochado tanto a Besteiro como a Pontón que no pronuncien "ni una sola palabra" contra la gestión del Ministerio de Sanidad pese a que la huelga que los facultativos mantienen contra él por el estatuto marco está provocando la "suspensión de muchísimos actos médicos" ante la "falta de voluntad negociadora" del departamento estatal. Una actitud que ha calificado de "silencio cobarde".

Dicho esto y en su turno de réplica a Pontón, ha acusado a los nacionalistas gallegos de "no tener credibilidad" y le ha preguntado qué actitud mantendría si quien estuviese gobernando en el Ministerio de Sanidad fuese el PP. "Es muy difícil de entender esta sumisión", ha dicho el presidente de la Xunta, que ha acusado al BNG de "estar mansiño" cuando mira a Madrid "y bravo" en Galicia.

"Cuando se trata de protestar contra el Gobierno central, la procesión de los calladitos", ha insistido.

Tras ello, el presidente ha puesto en valor que las cuentas de la Xunta para 2026 incluyen un 50% más de presupuesto que lo que el gobierno bipartito destinaba a sanidad. "No lo hicieron bien y perdieron a la primera", ha sostenido Rueda en referencia al gobierno de socialistas y nacionalistas.

Además, Rueda ha puesto en valor que haya un 28% más de plazas, 163 nuevas en primaria este año. "90 de enfermería, 36 médicos y médicas de PAC, 12 PSX y tres fisioterapeutas", ha añadido.