Pontón y Besteiro irán a la manifestación del gallego y el PP tira de Dragon Ball para afearles "bolas" sobre el idioma

Candia, tras 'convertirse' en Goku en el vídeo difundido por el PPdeG en redes sociales: "Como diría mi abuela, digo verdades como puños"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

BNG y PSdeG, con Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro al frente, estarán presentes en la manifestación que la plataforma Queremos Galego ha convocado para este domingo 23 de febrero en Santiago de Compostela. El PPdeG, aunque sostiene que quien desee manifestarse está "en su derecho", ve politizada la convocatoria y ha reivindicado que el "diálogo" es el camino y no "el ruido".

Con el domingo marcado en el calendario, Queremos Galego ha calentado motores en las últimas semanas con diversos actos encaminados a movilizar con el foco en la protesta convocada para el domingo ante lo que consideran una situación de "emergencia lingüística extrema".

De hecho, el pasado domingo, medio centenar de personas se reunieron en la Praza do Obradoiro con carteles con las letras que representan a la propia plataforma y con el lema que protagoniza la movilización del próximo domingo, 'Lingua vital xa!' .

Los organizadores han defendido que el principal objetivo de la movilización y lo que buscan con el lema 'Lingua vital xa!' (que recuerda a uno de los elementos centrales de 'Dragon Ball' (la onda vital de Son Goku) es defender una lengua que se pueda utilizar en todos los contextos, "un derecho que --consideran-- ahora mismo la población gallega no tiene en su poder".

BNG Y PSDEG ESTARÁN PRESENTES

Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que la líder del BNG, Ana Pontón, encabezará la representación del Bloque en la manifestación del domingo. "El BNG estará donde siempre ha estado, al lado de todas las personas que defienden el gallego", ha aseverado, a preguntas de los medios este viernes, la parlamentaria nacionalista Noa Presas.

"Nosotros, por supuesto, animamos a participar en la manifestación", ha defendido, antes de expresar la preocupación del Bloque por el "discurso de criminalización del PPdeG" y su "deriva antidemocrática".

No en vano, ha esgrimido que a los populares les "molesta" que se pueda salir a la calle a expresar opiniones distintas a las suyas. "Como si esto fuese una dictadura del PP, que ordena y manda en plaza, articula lo que necesita y excluye a los demás", ha aseverado, con el foco en las reuniones por el pacto del gallego.

En este punto, ha incidido en que la "voluntad excluyente" de dicho pacto ya no es algo que "diga el BNG", sino que "acaban de salir profesionales que trabajan en normalización lingüística de ayuntamientos gallegos denunciando que se les ha dejado fuera". Así, tras sugerir que el PPdeG busca en realidad "legitimación" para continuar con su "agenda de demolición del gallego", ha advertido que el Bloque no va a cooperar.

Los nacionalistas ha informado también este viernes de que han presentado en el Parlamento una batería de iniciativas para instar a la Xunta a potenciar la presencia del gallego en el espacio digital. De hecho, la diputada Mercedes Queixas y su compañero Daniel Castro se han reunido con creadores de contenido en gallego para "facilitar e impulsar" la creación de contenidos digitales en este idioma.

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha anticipado en esta misma jornada que una "nutrida representación" de los socialistas gallegos estarán en la protesta del domingo. La delegación del PSdeG la encabezará su jefe de filas, José Ramón Gómez Besteiro. "Seremos un buen número de compañeros y compañeras porque es una cuestión que nos atañe e importa", ha agregado.

PPDEG: "DIÁLOGO" FRENTE A "RUIDO"

"Yo no voy a ir", ha manifestado, por su parte el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, antes de concretar, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la Cámara autonómica, que "duda mucho" que lo haga nadie de su partido. No en vano, los populares consideran que la protesta está politizada y ven al BNG tras la plataforma que la organiza.

"Creo que concordamos manifestantes y no asistentes en que no seríamos del todo bien recibidos. Y allí donde no se nos quiere, preferimos no estar", ha esgrimido, al tiempo que ha defendido el "planteamiento constructivo" de la Xunta al tratar de buscar un nuevo pacto por el gallego.

"Creo que ese es el camino. El diálogo frente al ruido", ha esgrimido Pazos, antes de incidir en que el BNG "ya ha demostrado a lo largo de las últimas semanas que se siente mucho más cómodo con el ruido".

Así las cosas, ha concluido que, quienes quieran seguir esa senda están "en su perfecto derecho de manifestarse cuando lo consideren oportuno y donde consideren oportuno".

"Lo que les pido, al menos, ya que decidieron romper ese consenso para trabajar todos juntos, es que tengan tanto respeto por quienes trabajamos en los grupos convocados por la Consellería de Cultura", ha apelado, tras aludir a las acciones impulsadas por Queremos Galego la pasada semana en la Cámara o la comisión que aborda el nuevo pacto por la lengua.

CANDIA Y LAS "SIETE BOLAS" DE LA OPOSICIÓN

Precisamente, en las últimas horas y a falta de dos días para la manifestación convocada bajo el lema 'Lingua vital xa', los populares han decidido mover por redes sociales un vídeo en el que también tiran de la mítica serie 'Dragon Ball' para afear las "siete bolas" (en alusión al significado de bola como mentira) de PSdeG y BNG sobre la lengua gallega.

Grabado en las instalaciones del Parlamento, la vicepresidenta primera de la Cámara y líder provincial del PP de Lugo, Elena Candia, protagoniza, a modo de Son Goku, un vídeo en el que va mostrando las siete bolas de dragón que se buscaban en la mítica serie para criticar la postura de la oposición sobre la lengua en diferentes puntos.

Entre otras cuestiones, los populares señalan a Queremos Galego como "un satélite del BNG" y remarcan que los socialistas van a sus manifestaciones, y Candia concluye el vídeo (antes de la onda vital), una vez reunidas las siete bolas, con la petición de "un deseo" al dragón: "Que PSdeG y BNG dejen la lengua gallega tranquila".

A preguntas de los periodistas, Alberto Pazos ha defendido el compromiso que la dirigente lucense ejerce con el gallego "las 24 horas, los 365 días del año". Por su parte, la propia Candia ha esgrimido este viernes que plasma su opinión en el vídeo difundido por los populares, quizás "con una puesta en escena más divertida".

"Como diría mi abuela, digo verdades como puños", ha aseverado Candia, antes de reconocer que el PPdeG apuesta por recordar a un héroe de la infancia de su propia generación para "dejar en evidencia la incoherencia de unos partidos que siguen queriendo usar el idioma como un instrumento para confrontar".

EL PSDEG ALUDE A LOS ANÓNIMOS

Preguntada por el vídeo, la nacionalista Noa Presas ha confesado que no lo había visto, pero ha incidido en que el PPdeG "está tan obsesionado con el BNG y singularmente con Ana Pontón" que no puede perder "tanto tiempo al día viendo sus vídeos".

"En todo caso, quien está en contra de Dragon Ball y del 'Xabarín' es el PPdeG", ha advertido Presas, quien ha recomendado a los populares que destinen el tiempo que les lleva preparar los vídeos a impulsar medidas para desarrollar el Plan de Normalización Lingüística.

Torrado también ha lamentado que los populares, "que relegaron el 'Xabarín', espacio que emitía la serie de animación japonesa", lo utilicen ahora de esta manera. "Sobre lengua, lo único que le quiero preguntar a Candia es si los anónimos que falsificó en su día estaban en castellano o gallego. Lo digo por si lo vuelve a hacer, para poder reconocerlos", ha zanjado.