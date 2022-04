Pontón (BNG) critica que Feijóo lleve "más de un mes desenchufado" de Galicia, con un gobierno "en modo pausa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha criticado que el presidente de la Xunta y candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóoo, lleve "más de un mes desenchufado de Galicia", con un gobierno "en modo pausa" e "incapaz" de poner soluciones a los problemas de los gallegos.

Tras mantener un encuentro con jóvenes universitarios en Santiago de Compostela, Pontón ha censurado que mientras hay un crisis que "ahoga a las familias y pone en grave riesgo sectores productivos y empleos", el Gobierno de la Xunta continúa "ausente", sin aportar "ni una sola medida a lo largo de todo este tiempo y sin publicarla en el Diario Oficial de Galicia (DOG)".

"Los gallegos y gallegas no tenemos ninguna respuesta por parte de la Xunta y lo único que nos deja es un presidente desenchufado durante más de un mes de Galicia y con un gobierno sin soluciones", ha remarcado la portavoz del Bloque, que ha considerado que los gallegos no pueden estar ante "un gobierno en modo pausa".

Así, Pontón ha recordado que todos los gallegos "pagan" a los conselleiros y conselleiras de la Xunta sus salarios "para aportar soluciones y no para resolver los problemas los problemas internos del PP". "Si alguien tenía alguna duda de que para Feijóó lo primero es el PP, hoy mismo va a despejarla y vemos como el PP utiliza las instituciones para su servicio", ha sostenido.

Para la portavoz nacional del Bloque, es una mala noticia que no se separe el gobierno del partido. "Y el problema no es que hoy el PP celebre su congreso en Sevilla, el problema es que llevamos un mes en el que los gallegos y gallegas siguen asfixiados por la subida de la luz y de los carburantes, con miles de litros de leche tirados y toneladas de pescado podridas por no poder ser distribuidas y la Xunta permaneció de brazos cruzados, solo pendiente de resolver los problemas internos del PP", ha señalado.

Frente a ello, ha asegurado que los gobiernos deben de estar al servicio de las personas y que la Xunta no puede seguir "al servicio de los intereses del PP y las ambiciones de Feijóo".