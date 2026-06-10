Pontón (BNG) critica a la Xunta por su "ataque a la universidad pública" y el "intento de control" de la CIUG

BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado a la Xunta por lo que considera un "ataque a la universidad pública" y el "intento de control" de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

A preguntas de los periodistas al término de la comisión de estudio sobre la reforma de la financiación autonómica, Pontón ha subrayado que "lo más importante son los alumnos". "Creo que se tomaron las medidas necesarias para que no se vieran perjudicados por esos errores y esa rectificación era una rectificación necesaria y una medida que había que tomar", ha destacado.

Lo que le parece "muy grave" es que el PP quiera "utilizar un error para --a su juicio-- llevar adelante una posición de control de la CIUG".

"Pienso que esto es lo que está detrás de toda esta campaña que está montando el Partido Popular, que quiero recordar que nombra a la mitad ya de los miembros de la CIUG. Es inaudito este ataque que quiere hacer a las universidades y quizás detrás está este intento de controlar las pruebas de acceso a la universidad", ha aseverado.

La líder nacionalista ha añadido, al respecto, que "esto se solucionaba de una forma muy rápida". "Desde el BNG siempre dijimos que no eran necesarias estas pruebas, que la evaluación que se hace durante el curso tenía que ser suficiente para poder calcular las notas medias de acceso a la universidad", ha resaltado.

Con todo, ha concluido que "aquí se está ante un nuevo intento del Partido Popular de controlar absolutamente todo" y opina que es "muy grave que primero eluda sus responsabilidades, que mienta a los gallegos y que se haga este ataque a la universidad pública y este intento de control". "Tengo muy claro que es lo que está detrás", ha remachado.