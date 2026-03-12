Pontón (BNG) pide "transferir" a Galicia el Pazo de Meirás: "Se demostró que era de los gallegos y gallegas"

Archivo - El BNG realiza un performance en las inmediaciones del pazo de Meirás el día de su entrega al Estado - EUROPA PRESS/M.Dylan.POOL - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se mostrado "tremendamente orgullosa" tras el fallo del Tribunal Supremo que confirma la propiedad por parte del Estado del Pazo de Meirás, aunque reconoce el derecho de los Franco a recibir una indemnización.

A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, ha manifestado que "lo más relevante es que la ciudadanía gallega ganó una batalla muy importante, que es la recuperación del Pazo".

"Que se demostró que no era propiedad de los Franco sino de los gallegos y las gallegas". No obstante, ha considerado que ese pazo "debe ser transferido a Galicia" y abrirse "al conjunto de la ciudadanía" y ser "un espacio de memoria para que no olvidemos lo que pasó en este país".

"Es la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en el conjunto del Estado español", ha añadido para expresar que no le parece bien que haya que indemnizarlos. "Son cosas de la Justicia que no entendemos ni compartimos", ha añadido.