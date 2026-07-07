Pontón (BNG) ve una "deriva ultra y reaccionaria" en la ley del concebido no nacido que propone Feijóo

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión económica y social. En este sentido, la líder nacionalista ha enmarcado esta propuesta en una "deriva ultra y reaccionaria" y ha acusado a los 'populares' de "cuestionar el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo".

A preguntas de los medios este martes en Santiago, Pontón ha insistido en que la prioridad debería ser "tomar medidas eficaces" para poder solucionar "el problema de la vivienda" y para facilitar la conciliación.

"Si quieren realmente ayudar a las familias deberían ponerle freno al problema que está habiendo en materia de vivienda. Tenemos un Gobierno de la Xunta, del Partido Popular, que en esta materia, lo único que hace es propaganda y publicidad, pero hechos muy pocos", ha subrayado.

La líder del BNG también ha puesto el foco en los "problemas" para acceder a plazas públicas en escuelas infantiles. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber devuelto 22 millones de euros al Gobierno central destinados a la construcción de estos centros por "no querer hacerlas públicas".

Asimismo, ha advertido de que "estas medidas regresivas no las inventó Ayuso", sino que Feijóo "ya las aplicó en Galicia". Con todo, ha asegurado que el PP "no gobierna pensando ni en las familias ni en la infancia" y lo que quiere es "volver para atrás".